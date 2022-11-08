سياسة
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تركيا تنقذ 235 مهاجراً أعادتهم اليونان قسراً
أفاد خفر السواحل التركي بأنه رصد مهاجرين غير نظاميين على متن قاربين قبالة سواحل آيواجيك بولاية باليكسير، بعد أن دفعتهم السلطات اليونانية إلى المياه الإقليمية التركية، مشيراً إلى أن القوات أنقذتهم.
تركيا تنقذ 235 مهاجراً أعادتهم اليونان قسراً
صورة أرشيفية لعملية إنقاذ سابقة لقوات خفر السواحل التركي / صورة: AA
8 نوفمبر 2022

أنقذ خفر السواحل التركي الثلاثاء 235 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل ولايتَي باليكسير وجناق قلعة غربي البلاد.

وأفاد خفر السواحل في بيان بأنه رصد مهاجرين غير نظاميين على متن قاربين قبالة سواحل آيواجيك بولاية باليكسير بعد أن دفعتهم السلطات اليونانية إلى المياه الإقليمية التركية.

وأضاف البيان أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج 54 مهاجراً من عدة جنسيات من عرض البحر.

وفي ولاية جناق قلعة أنقذ خفر السواحل 181 مهاجراً غير نظامي أجبرتهم اليونان على العودة نحو المياه التركية قبالة سواحل آيواجيك وأجابات.

وعقب الإجراءات القانونية جرى تسليم المهاجرين لإدارة الهجرة في ولايتَي باليكسير وجناق قلعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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