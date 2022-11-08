أكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون التزام بلاده كل التعهدات التي قطعتها لتركيا في مكافحتها للإرهاب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء عقب لقائهما في أنقرة.

وأكد كريستيرسون أنّ بلاده تعلم أنّ تركيا في حرب مع تنظيم PKK الإرهابي.

وقال: "إنّ آلاف الأتراك كانوا ضحايا هذه الحرب، نحن نعي ذلك وأريد تأكيد ذلك، وفي الأصل نريد مساعدة تركيا بمكافحة الإرهاب".

وأضاف: "سنقدم على خطوات مهمة مع تركيا نهاية العام الجاري ومطلع العام القادم لا سيما بخصوص مكافحة الإرهاب"، في إشارة إلى مكافحة تنظيم PKK الإرهابي.

وذكر أنّ السويد وكذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تعتبر تنظيم PKK إرهابياً.

وأوضح أنّها ستلتزم تعهداتها التي قطعتها لتركيا قبل انضمامها إلى الناتو، وكذلك تعهداتها التي ستقطعها بعد الانضمام.

وأوضح أنّ السويد في هذه الفترة ستكتسب سلطة القانون في مكافحة الإرهاب، وفسر ذلك بقوله: "هذا يعني أنّنا سنكافح الإرهاب سواء كانت الأنشطة الإرهابية تستهدف السويد أو تستهدف تركيا على حد سواء".

وأشار إلى وجود إمكانات كبيرة غير مستغلة في العلاقات بين السويد وتركيا، وأنّ البلدين بإمكانهما فعل الكثير في مجال التجارة والسياحة.

واستطرد قائلاً: "من أجل هذا يرافقنا كثير من رجال الأعمال، وفي قطاع السياحة يمكننا فعل الكثير معاً".