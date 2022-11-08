تبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وضيفه رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون هدايا ذات دلالات تاريخية.

جاء ذلك خلال لقائهما الثلاثاء في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وبادر كريستيرسون بإهداء أردوغان نسخة طبق الأصل من ميثاق تحالف دفاعي أُبرم بين السويد والدولة العثمانية عام 1739.

وفي معرض تعليقه على الهدية قال كريستيرسون: "في هذا التاريخ وقَّع بلدانا ميثاقاً لدفاع بعضهما عن بعض ضد الأعداء. في الواقع وجود البند الخامس في هذ ا الميثاق والاتفاق وإشارته إلى هذا الخصوص بالتحديد أعتقد أنه من محاسن الصدف التاريخية".

بدوره قال الرئيس أردوغان إن لديه هو الآخر مفاجأة مثيرة لضيفه كريستيرسون، فأهداه تدوينة للسفير السويدي يشير فيها إلى سرور ملك السويد إزاء المساعدات المادية التي قدمتها الدولة العثمانية لبلاده، ووساطتها في حل المشكلات القائمة بين السويد وروسيا.

كما أهدى أردوغان ضيفه السويدي نسخة مكتوبة لبيان قاضي سالونيك حول إرسال الدقيق الذي أمرت الدولة العثمانية بتقديمه للسويد بناء على الصداقة القائمة معها، وذلك عبر تحميله للسفن من مرسى سالونيك.

وقال أردوغان مخاطباً كريستيرسون: "مثلما نتوسط حالياً في شحن الحبوب (عبر البحر الأسود)، فعلنا ذلك أيضاً فيما مضى".

بدوره علّق الضيف السويدي على حديث أردوغان بالقول: "التاريخ يعيد نفسه"، ليرد عليه الرئيس التركي: "لا يعيد نفسه إن جرى الاتعاظ منه".

ووصل رئيس الوزراء السويدي الاثنين إلى أنقرة في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس أردوغان.