سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد | أردوغان ورئيس الوزراء السويدي يتبادلان هدايا ذات دلالة تاريخية
تبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وضيفه رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون هدايا ذات دلالات تاريخية، إذ أهدى كريستيرسون أردوغان نسخة طبق الأصل من ميثاق تحالف دفاعي أُبرم بين السويد والدولة العثمانية عام 1739.
شاهد | أردوغان ورئيس الوزراء السويدي يتبادلان هدايا ذات دلالة تاريخية
أهدى أردوغان كريستيرسون تدوينة للسفير السويدي يشير فيها إلى سرور ملك السويد إزاء المساعدات المادية التي قدمتها الدولة العثمانية لبلاده / صورة: AA
8 نوفمبر 2022

تبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وضيفه رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون هدايا ذات دلالات تاريخية.

جاء ذلك خلال لقائهما الثلاثاء في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وبادر كريستيرسون بإهداء أردوغان نسخة طبق الأصل من ميثاق تحالف دفاعي أُبرم بين السويد والدولة العثمانية عام 1739.

وفي معرض تعليقه على الهدية قال كريستيرسون: "في هذا التاريخ وقَّع بلدانا ميثاقاً لدفاع بعضهما عن بعض ضد الأعداء. في الواقع وجود البند الخامس في هذ ا الميثاق والاتفاق وإشارته إلى هذا الخصوص بالتحديد أعتقد أنه من محاسن الصدف التاريخية".

بدوره قال الرئيس أردوغان إن لديه هو الآخر مفاجأة مثيرة لضيفه كريستيرسون، فأهداه تدوينة للسفير السويدي يشير فيها إلى سرور ملك السويد إزاء المساعدات المادية التي قدمتها الدولة العثمانية لبلاده، ووساطتها في حل المشكلات القائمة بين السويد وروسيا.

كما أهدى أردوغان ضيفه السويدي نسخة مكتوبة لبيان قاضي سالونيك حول إرسال الدقيق الذي أمرت الدولة العثمانية بتقديمه للسويد بناء على الصداقة القائمة معها، وذلك عبر تحميله للسفن من مرسى سالونيك.

وقال أردوغان مخاطباً كريستيرسون: "مثلما نتوسط حالياً في شحن الحبوب (عبر البحر الأسود)، فعلنا ذلك أيضاً فيما مضى".

بدوره علّق الضيف السويدي على حديث أردوغان بالقول: "التاريخ يعيد نفسه"، ليرد عليه الرئيس التركي: "لا يعيد نفسه إن جرى الاتعاظ منه".

ووصل رئيس الوزراء السويدي الاثنين إلى أنقرة في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس أردوغان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us