خمس مرات نجح المنتخب التونسي في التأهل للمونديال منذ نسخته لعام 1978 بالأرجنتين. ورغم هذه المشاركات المتكررة لم ينجح إلى اليوم في فك عقدة الدور الثاني، إذ كانت طموحاته تتكسر على صخور المنتخبات العالمية القوية التي تحرمه التأهل للأدوار الإقصائية للمسابقة.

فيما يطمح "نسور قرطاج" لأن تكون "سادستهم" هذه ثابتة، عبر بوابة مونديال قطر القادم، حيث يدخلونه بروح عالية، معتمدين على صلابة لعبهم الجماعي، ومهارات نجوم من طينة وهبي الخزري ويوسف المساكني، من أجل تحقيق الحلم الذي طال انتظاره. رغم أن القرعة كانت قاسية معهم، وأسقطتهم في نفس مجموعة بطل العالم فرنسا، إضافة إلى منتخبات الدانمارك وأستراليا.

مهمة قادري الصعبة

بلوغ الدور الثاني هو الطموح الرئيسي للمنتخب التونسي، خلال مونديال قطر، رغم المجموعة الصعبة التي سينافس فيها في هذه الدورة. وهو ما عبر عنه مدرب المنتخب جلال قادري، إذ قال في تصريحات الاثنين إن "هدفنا الأساسي التأهل للدور الثاني وأمامنا حلم وهدف في المشاركة السادسة وكل شيء جائز مهما كان المنافس".

وأكَّد القادري "أن الجميع يعلم أن القرعة وضعت منتخب تونس في مجموعة صعبة ولكن نؤمن بحظوظنا ولا أبيع الأوهام للتونسيين ولدينا مجموعة جيدة من اللاعبين قادرة على تحقيق ما نطمح له".

ويعول المنتخب التونسي على إصرار وعزيمة لاعبيه من أجل تحقيق هذا الحلم، وهو ما أكده نجمه السابق زياد الجزيري، بالقول: "لا شكّ أنّ الإصرار والعزيمة كفيلان بجعل اللاعب أكثر عطاء على الميدان، وهو ما يساهم بشكل كبير في تحقيق الانتصار أو الخروج بأخفّ الأضرار بخاصّة عند مواجهة المنتخبات الكبرى (...) لذلك أتوقع أن يكون أداء أبناء جلال القادري في مونديال قطر أفضل بكثير ممّا شاهدناه (في المباريات الودية)".

ورغم أن مسيرتهم في المونديال تشمل صداماً مع بطل العالم للنسخة الماضية، المنتخب الفرنسي، فإن معنويات نسور قرطاج عالية لهذه المباراة. وعبّر مهاجم "نسور قرطاج" وهبي الخزري عن سعادته لـ"ملاقاة المنتخب الفرنسي"، مضيفاً أن "حلم كثير من اللاعبين أن نواجههم (الفرنسيين) في كأس العالم هو حلم سيتحقق أيضاً بالنسبة إليّ".

تضاف إلى هذه المعنويات المرتفعة أخبار غياب نجمَي الوسط بول بوغبا ونغولو مانتي بدافع الإصابة، ما سيؤثر سلباً على تشكيلة الديوك. بينما التونسيون، حسب الخزري، "أظهرنا خلال كأس العالم الماضية أننا تمكنا من مجاراة إنجلترا وتلقينا هدفاً في الثانية الأخيرة (1-2). نحن قادرون على فعل أشياء جميلة. أتمنى أن يكون بمقدورنا التأهل عن هذه المجموعة مع فرنسا".

ملاعب مألوفة ولاعبون مميزون

لم يكشف المدرب جلال القادري عن لائحة خياراته الرسمية لخوض مباريات المونديال، واكتفى باستدعاء 16 لاعباً فقط للمعسكر التدريبي الذي يخوضه المنتخب في الدمام السعودية. وقال القادري: "قائمة نسور قرطاج النهائية جاهزة بنسبة 99% وسنعلن عنها يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري".

ويمتاز المنتخب التونسي بأسماء مهارية أبرزها وهبي الخزري مهاجم فريق مونبولييه الفرنسي. وخاض الخزري حتى الآن 71 مباراة بقميص "نسور قرطاج" سجل فيها 24 هدفاً، ويفخر اللاعب التونسي بقراره الدفاع عن ألوان تونس "موطن والدي حيث كنت أتردّد كل صيف. إنها جذوري. عندما أرى الحماس خلال مبارياتنا، فإن الأمر يحفّزني أكثر".

ويلقب الخزري في فرنسا بـ"رجل الأهداف العابرة للقارات"، أبرزها الذي سجله في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين سجل لسانت إتيان في مرمى متز هدفاً عن بعد أكثر من 62 متراً، محققاً أحد أجمل الأهداف في تاريخ الدوري. وخاض اللاعب التونسي أكثر من 350 مباراة في الدرجتين الأولى والثانية من "لا ليغ1"، سجل خلالها أكثر من 90 هدفاً.

وبعد غيابه بدافع الإصابة عن نسخة روسيا 2018، أكد النجم يوسف المساكني مشاركته في مونديال قطر. وستعتمد الكتيبة التونسية على مهارات المساكني كوسط ميدان هجومي، إذ يعتبره المدرب جلال القادري أحد أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم ملاعب تونس في آخر 20 سنة.

ويلعب المساكني الكرة في قطر، وبالتالي فهو معتاد على الملاعب والمناخ القطري، ما سيشكل أفضلية بالنسبة إليه داخل التركيبة البشرية للمنتخب. كما ألف المنتخب التونسي هو الآخر تلك الملاعب، التي اهتزت لأجله العام الماضي في أثناء كأس العرب، مستفيداً من شعبيته هناك حيث تحضر جالية تونسية واسعة ستشجع منتخبها الوطني.