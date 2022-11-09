باع إيلون ماسك رئيس شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية أسهماً في شركته بنحو أربعة مليارات دولارات، وفق هيئة البورصات الأمريكية الثلاثاء، بعد أكثر من أسبوع من استحواذه على "تويتر" بصفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

وأظهرت وثائق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن ماسك الذي موّل عبر "تسلا" جزءاً كبيراً من صفقة "تويتر"، قد باع 19,5 مليون من أسهم الشركة بنحو 3,95 مليار دولار.

واستحوذ ماسك على شركة تويتر وأقال كبار مسؤوليها التنفيذيين أواخر أكتوبر/تشرين الأول بعد فترة شد وجذب بينه وبين شركة التواصل الاجتماعي.

وحاول أغنى رجل في العالم التراجع عن الاتفاق الذي أبرمه مع تويتر بعد قبول عرضه لشراء الشبكة الاجتماعية في أبريل/نيسان، مدعياً في يوليو/تموز أنه قد جرى تضليله بشأن عدد الحسابات الوهمية، وهي مزاعم رفضتها الشركة.

وبعد أن سعى ماسك إلى إنهاء الصفقة، رفع تويتر دعوى قضائية ضده لإلزامه بها. ومع اقتراب موعد محاكمته عاد ماسك إلى إحياء خطة الاستحواذ.

وسمح قرار ماسك بسحب تويتر من البورصة بعد شرائه بإجراء تغييرات كبيرة بسرعة، لكنه أيضاً حمّل الشركة أعباء ديون أكبر، وهو خيار محفوف بالمخاطر بالنسبة إلى شركة تخسر المال يومياً.

وفي بداية نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن ماسك أنه سيفرض رسمياً مبلغاً بقيمة 8 دولارات شهرياً على حسابات المستخدمين الموثقة بالعلامة الزرقاء لمحاربة المتصيدين على الشبكة وتحسين الإيرادات.