سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد أسبوع من شرائه تويتر.. ماسك يبيع أسهماً في "تسلا" بنحو 4 مليارات دولار
بعد قراره سحب شركة تويتر من البورصة، اضطر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى بيع 19,5 مليون من أسهم شركة "تسلا" التي مول عبرها صفقة الاستحواذ، بنحو 3,95 مليار دولار.
بعد أسبوع من شرائه تويتر.. ماسك يبيع أسهماً في "تسلا" بنحو 4 مليارات دولار
إيلون ماسك يبيع 19,5 مليون من أسهم شركة تسلا بنحو 3,95 مليار دولار / صورة: Reuters
9 نوفمبر 2022

باع إيلون ماسك رئيس شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية أسهماً في شركته بنحو أربعة مليارات دولارات، وفق هيئة البورصات الأمريكية الثلاثاء، بعد أكثر من أسبوع من استحواذه على "تويتر" بصفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

وأظهرت وثائق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن ماسك الذي موّل عبر "تسلا" جزءاً كبيراً من صفقة "تويتر"، قد باع 19,5 مليون من أسهم الشركة بنحو 3,95 مليار دولار.

واستحوذ ماسك على شركة تويتر وأقال كبار مسؤوليها التنفيذيين أواخر أكتوبر/تشرين الأول بعد فترة شد وجذب بينه وبين شركة التواصل الاجتماعي.

وحاول أغنى رجل في العالم التراجع عن الاتفاق الذي أبرمه مع تويتر بعد قبول عرضه لشراء الشبكة الاجتماعية في أبريل/نيسان، مدعياً في يوليو/تموز أنه قد جرى تضليله بشأن عدد الحسابات الوهمية، وهي مزاعم رفضتها الشركة.

وبعد أن سعى ماسك إلى إنهاء الصفقة، رفع تويتر دعوى قضائية ضده لإلزامه بها. ومع اقتراب موعد محاكمته عاد ماسك إلى إحياء خطة الاستحواذ.

وسمح قرار ماسك بسحب تويتر من البورصة بعد شرائه بإجراء تغييرات كبيرة بسرعة، لكنه أيضاً حمّل الشركة أعباء ديون أكبر، وهو خيار محفوف بالمخاطر بالنسبة إلى شركة تخسر المال يومياً.

وفي بداية نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن ماسك أنه سيفرض رسمياً مبلغاً بقيمة 8 دولارات شهرياً على حسابات المستخدمين الموثقة بالعلامة الزرقاء لمحاربة المتصيدين على الشبكة وتحسين الإيرادات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us