سياسة
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معارك ضارية في الشرق.. وزيلينسكي: لن نتخلى عن سنتيمتر واحد لروسيا
مع احتدام المعارك والقتال بين القوات الروسية وقوات بلاده في الشرق، تعهد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بعدم التخلي ولو عن "سنتيمتر واحد" لروسيا.
معارك ضارية في الشرق.. وزيلينسكي: لن نتخلى عن سنتيمتر واحد لروسيا
اندلاع المعارك بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية للسيطرة على منطقة دونيتسك الشرقية  / صورة: Reuters
9 نوفمبر 2022

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن لا تتخلى قواته ولو عن "سنتيمتر واحد" في المعارك الدائرة للسيطرة على منطقة دونيتسك الشرقية، بينما تحدث مسؤولون عيّنتهم روسيا عن اقتحام قوات أوكرانية بلدة جنوبية بالدبابات.

وتقع النقاط المحورية للصراع في المنطقة الصناعية في دونيتسك حول بلدات باخموت وسوليدار وأفدييفكا، مسرح أعنف قتال في أوكرانيا منذ شن القوات الروسية هجوماً عسكرياً عليها في أواخر فبراير/شباط.

وقال زيلينسكي في خطابه المصور ليل الثلاثاء "المحتلون لا يزالون نشطين للغاية، عشرات الهجمات كل يوم".

وأضاف "إنهم يتكبدون خسائر كبيرة للغاية. لكن الأمر لا يزال كما هو، التقدم صوب الحدود الإدارية لمنطقة دونيتسك. لن نتخلى عن سنتيمتر واحد من أرضنا".

والمنطقة هي واحدة من أربع مناطق أعلنت روسيا أنها ضمتها في أواخر سبتمبر/أيلول. والقتال مستمر هناك بين الجيش الأوكراني وقوات تعمل بالوكالة عن روسيا منذ عام 2014، وهو العام نفسه الذي ضمت فيه موسكو شبه جزيرة القرم في الجنوب.

قتال ضار في بلدة جنوبية

في غضون ذلك، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس بلدية عيّنته روسيا في بلدة سنيهوريفكا شرقي مدينة ميكولايف الجنوبية قوله أمس الثلاثاء بأن السكان شاهدوا الدبابات وأن القتال العنيف مستمر.

وقال رئيس البلدية يوري باراباشوف "قالوا (السكان) إن هناك دبابات تتحرك في الأنحاء، ووفقاً لمعلوماتهم، فإن قتالاً عنيفاً اندلع على أطراف البلدة".

وأضاف لوكالة الإعلام الروسية "الناس رأوا هذا العتاد يتحرك في شوارع وسط المدينة".

وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الروسية في منطقة خيرسون، على تطبيق تليغرام إن القوات الأوكرانية حاولت التقدم على ثلاث جبهات، منها سنيهوريفكا.

وأشار فيتالي كيم، الحاكم الأوكراني لمنطقة ميكولايف، إلى أن القوات الأوكرانية قد طردت بالفعل القوات الروسية من المنطقة.

وقال في بيان على تليغرام "القوات الروسية تشكو من طردها بالفعل من هناك".

ولم ترد أنباء رسمية عن الوضع في المدينة من مسؤولين عسكريين في أوكرانيا أو روسيا.

انقطاع الكهرباء

وقال زيلينسكي في خطابه أيضاً إن الكهرباء انقطعت عن نحو أربعة ملايين شخص في 14 منطقة بالإضافة إلى العاصمة كييف.

وقالت شركة أورينرغو المشغلة للشبكة الكهربائية الأوكرانية إن انقطاع التيار الكهربائي المقرر كل ساعة سيؤثر على البلاد بأكملها اليوم الأربعاء.

كما استهدفت هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار الروسية البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية مع اقتراب فصل الشتاء، الذي تنخفض فيه درجات الحرارة المتوسطة عادة إلى عدة درجات تحت الصفر وأحياناً إلى سالب 20.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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