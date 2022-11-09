سياسة
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بسبب مزاعم تنمر.. استقالة أول وزير بحكومة سوناك في بريطانيا
قدم وزير الدولة البريطاني لشؤون المكتب الحكومي غافين وليامسون استقالته بسبب مزاعم تنمره على زملائه، في حين أشار وليامسون إلى أنه انسحب من الحكومة حتى يتمكن من تبرئة اسمه.
بسبب مزاعم تنمر.. استقالة أول وزير بحكومة سوناك في بريطانيا
وزير الدولة البريطاني لشؤون المكتب الحكومي غافي وليامسون / صورة: AP
9 نوفمبر 2022

أعلن وزير الدولة لشؤون المكتب الحكومي في بريطانيا غافين وليامسون تقديم استقالته لرئيس الوزراء ريشي سوناك بسبب مزاعم تنمر وليامسون على زملاء له.

وأثارت تلك المزاعم تساؤلات حول اختيارات رئيس الوزراء ريشي سوناك بعد أسابيع فقط على توليه المنصب.

وأصبح سوناك ثالث رئيس وزراء لبريطانيا خلال شهرين في أكتوبر/تشرين الأول وتعهد بإعادة النزاهة والكفاءة المهنية إلى الحكومة بعد اضطرابات على مدى أشهر في عهد سلفيه ليز تراس وبوريس جونسون.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز وصحف أخرى أن وزراء اتهموا وليامسون بالتصرف بطريقة تنطوي على تنمر.

وقال وليامسون في رسالة إلى سوناك "قررت الانسحاب من الحكومة حتى أتمكن من تبرئة اسمي من أي مخالفات".

وأضاف "بحزن حقيقي أقدم استقالتي".

وفي رسالة رداً على ذلك قال سوناك إنه قبل الاستقالة "بحزن شديد"، لكنه أيّد القرار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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