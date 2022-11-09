وجّه مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، بتشجيع الاستثمار المباشر مع تركيا، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

وانتهى المجلس إلى عدة قرارات، بينها تفويض وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح أو من ينيبه بإجراء مباحثات مع الجانب التركي.

ويشمل التفويض "التباحث بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية".

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقام وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح، استقبالاً خاصاً على شرف وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي على هامش مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" السادس الذي عُقد في العاصمة الرياض.

وأكد الفالح أن رجال الأعمال السعوديين سينفطذون استثمارات في تركيا ضمن مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا والعقارات والطاقة.

وفي أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالرياض مع متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ووزير الخزانة والمالية، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

ووفق بيانات رسمية نشرت في أكتوبر/تشرين الأول حققت الصادرات التركية إلى السعودية، نمواً بنسبة 180% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل عائداتها إلى 420.9 مليون دولار.

وتجمع تركيا والسعودية علاقات تاريخية لا سيما على مستوى دعم قضايا الأمة والتعاون الثنائي في المجالات كافة وبخاصة الاقتصادية. ومنذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمملكة في أبريل/نيسان الماضي بدأت العلاقات تتنامى أكثر في مختلف المجالات.