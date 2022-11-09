سياسة
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سوق قيّمة.. شركة صناعات دفاعية تركية تفتتح مصنعاً بالولايات المتحدة في 2023
أعلنت شركة "صامصون يورت"  التركية للصناعات الدفاعية استعدادها لافتتاح مصنع تابع لها في الولايات المتحدة عام 2023. ومن المنتظر أن يمكن المصنع الشركة من المشاركة في المناقصات والمنافسة في السوق الأمريكية.
سوق قيّمة.. شركة صناعات دفاعية تركية تفتتح مصنعاً بالولايات المتحدة في 2023
شركة "صامصون يورت" التركية تفتح أول مصنع لها بالولايات المتحدة عام 2023 / صورة: AA
9 نوفمبر 2022

تستعد شركة "صامصون يورت" التركية للصناعات الدفاعية لافتتاح مصنع لها في الولايات المتحدة وتدشين الإنتاج العام المقبل 2023.

وقال المدير العام للشركة أوتقو آرال، لوكالة الأناضول، إن إنشاء المصنع بولاية فلوريدا الأمريكية سيكتمل في فبراير/شباط 2023.

وأضاف أنه سيجري تركيب خطوط الإنتاج في مارس/آذار المقبل، ومن المحتمل أن يبدأ الإنتاج في الربع الثاني من العام المقبل.

وأفاد باكتمال بناء الجدران الخرسانية والأرضيات، والسقف قيد الإنشاء، وبعد ذلك سيكتمل بناء المكاتب وقنوات التهوية ومرافق البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

الطاقة الإنتاجية

وعن الطاقة الإنتاجية للمصنع، قال آرال إنه سينتج 8 آلاف وحدة شهرياً في البداية، ثم ترتفع تدريجياً إلى 15 ألف وحدة شهرياً حتى نهاية عام 2023.

وتابع أن تشغيل المصنع في المراحل اللاحقة بوتيرة 3 ورديات عمل على مدار 24 ساعة سيرفع الطاقة الإنتاجية الشهرية إلى مستوى 25 ألف وحدة.

وأوضح أن المصنع سينتج منتجات صغيرة الحجم يصعب تصديرها إلى الولايات المتحدة وهي ذات أهمية خاصة في عمليات الإنتاج والقطاعات الصناعية.

وأفاد بأنه سيجري توفير جميع المواد الخام والأجزاء الخاصة بالإنتاج من تركيا، باستثناء أجزاء مصنوعة في الولايات المتحدة.

السوق الأمريكية

وبالنسبة للهدف من إنشاء المصنع في الولايات المتحدة، قال آرال إن السوق الأمريكية هي الكبرى في العالم ليس فقط بالنسبة لشركة "صامصون يورت"، وإنما أيضاً لمصنعي الأسلحة الرائدين في جميع أنحاء العالم.

وأوضح أن السوق المدنية الأمريكية تتمتع بحصة سوقية أعلى من أي جيش أو جهاز شرطة في العالم.

وتابع: "هذا ما يجعل الولايات المتحدة سوقاً قيِّمة للغاية بالنسبة إلينا، فهي تحتوي على شرائح متنوعة من المستخدمين (المستهلكين) مثل الرياضيين والأمن المنزلي والشخصي".

وأضاف: "كما نعمل للمشاركة في مناقصات تطلقها مؤسسات أمريكية رسمية كبرى، مثل الجمارك وأمن الحدود. مصنعنا في فلوريدا سيضمن لنا الحصول على تلك المناقصات والقدرة على المنافسة في السوق الأمريكية".

أوروبا وبريطانيا

كما أفاد آرال بأن المصنع سيمكن الشركة من إنتاج حزمة واسعة من المنتجات الدفاعية التي تحتاجها السوق في القارة الأوروبية.

وأضاف أن تأسيس المصنع في الولايات المتحدة هو استثمار مهم جداً، وهذا المشروع سيمكننا من دخول السوق الأمريكية والبريطانية والأوروبية، لا سيما أن "صامصون يورت" تسعى إلى الاستحواذ على الشركة البريطانية للصناعات المدفعية (AEI Systems).

وختم آرال بإيضاح أن الاستحواذ على أنظمة (AEI Systems) سيتيح للشركة التركية إنتاج مدافع من عيار 20 و30 ملم، والتي كانت تخطط لإنتاجها منذ فترة طويلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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