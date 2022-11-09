سياسة
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بنوك ألمانية تُغلق بهوها ليلاً بعد ارتفاع وتيرة تفجير أجهزة الصراف الآلي
أصدرت السلطات الألمانية قراراً بتكثيف الإجراءات الوقائية لمكافحة عمليات تفجير الصراف الآلي، التي شهدت ارتفاعاً مفزعاً خلال الفترة الأخيرة.
بنوك ألمانية تُغلق بهوها ليلاً بعد ارتفاع وتيرة تفجير أجهزة الصراف الآلي
ألمانيا.. ارتفاع عدد الهجمات على أجهزة الصراف الآلي باستخدام المتفجرات / صورة: DPA
9 نوفمبر 2022

لن يتمكن الألمان بعد الآن من سحب الأموال ليلاً من أجهزة الصراف الآلي بسبب تصاعد تفجيرات ماكينات الصراف الآلي.

وشهدت الهجمات على أجهزة الصراف الآلي باستخدام المتفجرات، ارتفاعاً بنسبة 125% العام الماضي مقارنة بعام 2020.

وقال مسؤولون يوم الثلاثاء إن هذا الارتفاع ربما يستمر هذا العام أيضاً.

ويستخدم اللصوص المتفجرات الصلبة بشكل متزايد لتفجير ماكينات الصراف الآلي بدلاً من الغاز.

وفي هذا السياق، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، بعد محادثات مع مسؤولي البنوك والتأمين والشرطة في برلين: "الزيادة الهائلة في تفجيرات الآلات النقدية، التي غالباً ما تُنفَّذ بمتفجرات شديدة الخطورة، تهدد حياة أطراف ثالثة غير متورطة".

وأضافت: "لا يمكن وقف تفجير ماكينات الصراف الآلي إلا من خلال مجموعة من الإجراءات الوقائية الفعالة على مستوى البلاد".

وبالإضافة إلى إغلاق بهو الخدمة الذاتية بين الساعة 11 مساءً والساعة 6 صباحاً، تخطط البنوك لتثبيت المزيد من إجراءات المراقبة بالفيديو وإجراءات مكافحة التسلل مثل أنظمة الضباب. كما أنها ستقلل من كمية النقود المخزنة في أجهزة الصراف الآلي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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