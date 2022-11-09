وثقت عدة تقارير محلية ودولية منشورة منذ التسعينيات الدور الذي يلعبه تنظيم PKK الإرهابي في إنتاج ونقل وتجارة المخدرات وبيعها في شوارع أوروبا والمسارات التي يستخدمها.

وتشير التقارير إلى أن تنظيم PKK الإرهابي يسيطر على 80% من تجارة المخدرات في القارة الأوروبية ويجني منها أرباحاً سنوية تصل إلى 1,5 مليار دولار، مستعيناً بجمعيات سياسية واجتماعية يؤسسها في أوروبا لتكون قناعاً لتجارة المخدرات.

وتستخدم المنظمة الإرهابية جمعيات سياسية وإرهابيين لتسهيل تجارة المخدرات، فيما ينخرط أعضاء التنظيم الإرهابي في أنشطة بيع المخدرات في شوارع أوروبا.

تقارير الشرطة الأوروبية تفضح دور PKK الإرهابي في تجارة المخدرات

ومن بين التقارير التي تفضح دور التنظيم الإرهابي في تجارة المخدرات بقارة أوروبا تقرير "سوق المخدرات في دول الاتحاد الأوروبي" الذي أعده المركز الأوروبي لرصد المخدرات والإدمان (EMCDDA) بالتعاون مع المكتب الأوروبي للشرطة "يوروبول" المنشور عام 2019.

واعتمد التقرير لأول مرة على تحقيقات أجرتها الشرطة الأوروبية في حين كانت التقارير السابقة تعتمد على بيانات أجهزة الأمن التركية.

وأكد التقرير تورط تنظيم PKK المدرج على قائمة التنظيمات الإرهابية بالاتحاد الأوروبي، في أنشطة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات.

وعرض التقرير أدلة واضحة تثبت ضلوع التنظيم الإرهابي بشكل مباشر في تجارة المخدرات وفي تهريبها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

تقرير آخر أعدته شرطة المملكة المتحدة ذكر أن التنظيم الإرهابي أسس عصابة يُطلق عليها " Tottenham Boys" ومركزها لندن، تنفذ أعمال عنف وابتزاز لأصحاب المحلات وصغار التجار الأكراد في المملكة المتحدة بغرض جمع الأموال لتمويل التنظيم الإرهابي. وأوضح التقرير أن العصابة المذكورة كانت تستعين بأفراد من عصابات أخرى لبيع المخدرات في الشوارع.

وذكر تقرير "وضع واتجاهات الإرهاب لعام 2022" الذي أعدته الشرطة الأوروبية أن أنشطة تنظيم PKK الإرهابي في أوروبا تُدار من قبل ما يسمى "مؤتمر المجتمع الكردي الديمقراطي في أوروبا" ومركزه بلجيكا.

وأشار التقرير إلى أن من بين أنشطة التنظيم جمع التبرعات، وغسيل الأموال، فرض إتاوات، وتهريب المخدرات.

بالإضافة إلى التقارير السابقة نُشرت تقارير أمريكية وألمانية وفرنسية وتقارير أعدها حلف الناتو والأمم المتحدة، توضح بالوثائق الدور الذي يلعبه تنظيم PKK الإرهابي في تجارة المخدرات في أوروبا.