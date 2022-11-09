فاز الأمريكي من أصل فلسطيني عبد الناصر رشيد، بعضوية برلمان ولاية إلينوي الأمريكية مرشحاً عن الحزب الديمقراطي، كما فازت فلسطينية الأصل رؤى رمان بعضوية برلمان ولاية جورجيا مرشحة عن الحزب الديمقراطي.

وفي منشورين لها على "إنستغرام" و "تويتر" شكرت رمان أبناء الجالية الفلسطينية والعربية على مساندتهم لها في الفوز بعضوية البرلمان

في سياق متصل تمكنت الأمريكية من أصل فلسطيني رشيدة طليب من الفوز للمرة الثالثة بمقعد للحزب الديمقراطي في مجلس النواب عن ولاية ميتشيغان.

وفي تغريدة على تويتر شكرت طليب كل المتطوعين فيي حملتها وكل من صوت لها وساهم في فوزها في الانتخابات.

وأظهرت النتائج الأولية فوز 198 جمهورياً و 178 ديمقراطياً في مجلس النواب حتى الآن وفوز 48 ديمقراطياً، و47 جمهورياً في مجلس الشيوخ حتى الآن.

وصوّت أكثر من 46 مليون أمريكي قبل يوم الانتخابات، إما حضورياً أو عن طريق البريد، وفقاً لبيانات مشروع الانتخابات الأمريكية.

من جهتها، أُعيد انتخاب النائبة الديمقراطية من أصل صومالي، إلهان عمر، لتمثيل منطقة الكونغرس الخامسة في ولاية مينيسوتا لولاية ثالثة.

وهزمت عمر منافستها الجمهورية سيسلي ديفيس، حيث حصلت البرلمانية التقدمية على 77 في المئة من الأصوات بعد احتساب 83 في المئة من بطاقات الاقتراع قبل الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء.

وقالت عمر إنها ستعطي الأولوية للسياسات الخارجية والإسكان والعمل والبيئة في ولايتها الثالثة.

وأصبحت عمر أول صومالية وأول لاجئة يجري انتخابها لعضوية مجلس النواب الأمريكي في عام 2018، وهي عضوة بارزة في مجموعة “الفرقة/ السكواد” التي تضم رشيدة طليب وألكساندريا أوكاسيو كورتيز وأيانا بريسلي.

إلى ذلك، أُعيد انتخاب النائبة بيتي ماكولوم في الدائرة الرابعة للكونغرس في مينيسوتا.