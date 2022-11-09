أولت وسائل الإعلام السويدية اهتماماً كبيراً لزيارة رئيس وزراء البلاد أولف كريستيرسون إلى تركيا، ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وعنونت صحيفة "Aftonbladet" خبرها المتعلق بالزيارة بعبارة: "كريستيرسون يريد تقوية العلاقات مع تركيا عبر تأسيس مجموعة للصداقة".

وقالت الصحيفة في خبرها، إن كريستيرسون أبلغ الرئيس أردوغان رغبته في تأسيس مجموعة صداقة بين برلماني البلدين، وتعهد بأن ستوكهولم لن تدخل في حوار مع أي تنظيم إرهابي.

من جانبها، قالت صحيفة "Dagens Nyheter"، إن كريستيرسون وعد الرئيس أردوغان ببذل مزيد من الجهود في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس أردوغان أعرب عن تطلعاته إلى رؤية خطوات ملموسة من جانب السويد إلى حين اجتماعهما المقبل.

بدورها، قالت صحيفة "Expressen" إن كريستيرسون تعهد لأردوغان بأن بلاده ستعمل على تنفيذ جميع بنود المذكرة الثلاثية التي وُقعت بين تركيا والسويد وفنلندا على هامش قمة الناتو في يونيو/ حزيران الماضي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

أما قناة "TT" الرسمية، فنقلت عن أردوغان قوله إن السويد أقدمت على خطوات مهمة لتحسين علاقاتها مع تركيا.

يذكر أن رئيس الوزراء السويدي أجرى الاثنين زيارة رسمية إلى تركيا استغرقت يومين، التقى خلالها الرئيس أردوغان، ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب.