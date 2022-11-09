دشّن مصرف قطر المركزي، الأربعاء، عملات تذكارية بمناسبة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

جاء ذلك في حفل رسمي لإطلاق العملات الخاصة بالمونديال أقيم بالعاصمة الدوحة.

وشارك في حفل التدشين الشيخ بندر بن محمد آل ثاني محافظ المصرف المركزي، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ومسؤولون قطريون وسفراء لدى الدوحة، من بينهم السفير التركي مصطفى كوكصو.

وقال الشيخ بندر، في كلمة له خلال الحفل، إن "العملات التذكارية هي مساهمة من القطاع المصرفي لإنجاح الحدث التاريخي".

وأضاف أن "العملات التذكارية تعكس الإرث الحضاري والتراثي لقطر (..) وتنظيم كأس العالم مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً".

وأكد أن العملات التذكارية تتمتع بجمال التصميم وجودة المواد المستخدمة، إضافة إلى القوة القانونية من حيث القيمة الاسمية والمواصفات.

وأشار إلى أنه جرى استخدام مادة البولمير لأول مرة في تصنيع العملات بالبلاد، وسيجري طرح التذكارية منها عبر البنوك ومحال الصرافة.

وأوضح أن العملات التذكارية تحمل شعار "فيفا" وكأس العالم.

من ناحية أخرى، لفت الشيخ بندر إلى أن المصرف اتخذ مجموعة إجراءات لتسهيل المعاملات المالية، وأصدر بطاقة "هيمان" للدفع الإلكتروني لتيسير عمليات الدفع للمواطنين والمقيمين والزوار.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن المصرف أنه سيطلق برنامج العملات التذكارية بمناسبة تنظيم كأس العالم، وبالتعاون مع شركة "MDM" الألمانية صاحبة ترخيص "فيفا" لصك العملات التذكارية.

ومع كل نسخة لكأس العالم، تسارع الدولة المنظمة لإصدار عملات تذكارية خاصة بالبطولة التي تعد الحدث الرياضي الأبرز على مستوى العالم.

وينطلق المونديال في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب "البيت"، في أول نسخة من البطولة الدولية تقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وعلى مدى 29 يوماً ستشهد البطولة 64 مباراة، على أن يسدل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، تزامناً مع اليوم الوطني لقطر، في ملعب "لوسيل" الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.