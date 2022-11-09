أعلنت مجموعة ميتا المالكة لشركة فيسبوك أنها ستسرّح أكثر من 11 ألفاً من الموظفين لديها، أي نحو 13% من قوتها العاملة، في ما اعتبرته "أصعب التغييرات في تاريخها"، وفق رئيس المجموعة مارك زوكربرغ الأربعاء.

وقال زوكربرغ في رسالة إلى موظفي ميتا: "أريد أن أتحمل مسؤولية هذه القرارات وكيف وصلنا إلى هنا. أعلم أن هذا صعب على الجميع، وأنا آسف بشكل خاص لمن تأثر" بهذه القرارات.

وكانت شركة "ميتا" شهدت طوال سنوات نمواً سريعاً، حتى إن التدقيق في ممارسات خصوصيات البيانات والدعاوى التي رُفعت ضدها بسبب تصديرها المحتوى "السامّ" لم تؤثّر في أدائها المالي، واستمرت قيمة أسهمها في الارتفاع، لتبلغ قيمة الشركة العام الماضي تريليون دولار.

لكن الشركة عانت مالياً هذا العام مع انتقالها إلى تكنولوجيا "ميتافيرس"، فيما تصارع أيضاً تباطؤاً اقتصاديّاً عالميّاً وتراجعاً في الإعلانات الرقمية، التي تُعَدّ المصدر الرئيسي لأرباحها، كما انخفضت أسهمها بأكثر من 72% العام الجاري 2022.

ومع قرارها تخفيض القوة العاملة لديها، تنضمّ شركة ميتا إلى شركات التكنولوجيا الأخرى التي سرّحت موظفيها مع تزايد التحديات الاقتصادية.