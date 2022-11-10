كشفت تحقيقات أجرتها أجهزة الأمن التركية ترويج أنصار تنظيم PKK الإرهابي من المدانين في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات، للتنظيم الإرهابي وإدارة حملات تضليل وتشويه ضد تركيا على وسائل التواصل الاجتماعي عبر حسابات بأسماء وهمية مهمتها نشر أخبار زائفة لتضليل الرأي العامّ والتحريض، باستخدام تغريدات وأوسمة يحدّدها قادة التنظيم الإرهابي.

ومن الحسابات التي توصلت أجهزة الأمن والاستخبارات التركية إلى أصحابها حساب باسم @jiyan_zagros_ تديره سيدة تُدعى زليخة أرتورك هاربة في هولندا، صدر بحقها هي وأفراد من عائلتها أحكام بالسجن بتهمة الاتجار في المخدرات والانضمام إلى تنظيم إرهابي.

وأُلقيَ القبض على بعض أفراد أسرة أرتورك في أثناء تهريبهم المخدرات إلى دول أوروبية عبر تركيا، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقهم 28 سنة و4 أشهر.

وفي عام 2009 حُكم بالسجن لمدة 4 أعوام وشهرين على رمضان أرتورك ابن زليخة أرتورك بتهمة تجارة المخدرات.

كما حُكم على أخيها محمد أرتورك بالسجن 12 عاماً بعد القبض عليه في أثناء محاولته تهريب 52 كيلوجرام من مادة الهيروين من تركيا إلى هولندا عام 2008.

وفي 2003 قُبض على أخيها الآخر بيغو أرتورك في أثناء محاولته تهريب أكثر من مئتي ألف من الحبوب المخدرة إلى تركيا عبر مطار أتاتورك، وحُكم بالسجن على أفراد آخرين من عائلتها بتهم تهريب المخدرات والاتجار فيها.

وتشكّل تجارة المخدرات مصدر دخل مهمّاً لتنظيم PKK الإرهابي يبلغ نحو 1.5 مليار دولار سنوياً حسب تقارير صادرة عن المركز الأوروبي لرصد المخدرات والإدمان (EMCDDA) والمكتب الأوروبي للشرطة "يوروبول".

وتشير التقارير المذكورة إلى أن تنظيم PKK الإرهابي يسيطر على 80% من تجارة المخدرات في القارة الأوروبية ويجني منها أرباحاً سنوية تصل إلى 1,5 مليار دولار، مستعيناً بجمعيات سياسية واجتماعية يؤسسها في أوروبا لتكون قناعاً لتجارة المخدرات.