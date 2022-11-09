قال وزير التجارة التركي محمد موش، إن إجمالي استثمارات بلاده لدى بلدان منظمة الدول التركية، تجاوز مستوى 20 مليار دولار.

جاء ذلك في كلمة له الأربعاء، خلال الاجتماع الـ 11 للوزراء المسؤولين عن الاقتصاد لدى منظمة الدول التركية، بمدينة سمرقند في أوزبكستان.

وشدد موش على أهمية وضرورة تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين دول المنظمة، مؤكداً أن تركيا تدعم جهود تحسين أجواء الاستثمار.

وأضاف أن تعزيز قدرات واستخدام خط باكو-تبليسي-قارص الحديدي الذي يربط الممر الأوسط بأوروبا، من شأنه تسهيل الوصول إلى الأسواق الأوروبية.

وتستعد مدينة سمرقند الأوزبكية لاستضافة قمة زعماء منظمة الدول التركية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.