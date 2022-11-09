سياسة
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أصغر أعضاء الكونغرس.. ديمقراطي عمره 25 عاماً يدخل مجلس النواب الأمريكي
فاز الشاب ماكسويل فروست، بمقعد في مجلس النواب الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي التي أجريت الثلاثاء. وقال فروست عقب فوزه: "لقد صنعنا التاريخ لسكان فلوريدا ولجيل زد ولكل شخص يؤمن بأننا نستحق مستقبلاً أفضل".
أصغر أعضاء الكونغرس.. ديمقراطي عمره 25 عاماً يدخل مجلس النواب الأمريكي
فاز الشاب ماكسويل فروست، بمقعد في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية فلوريدا خلال انتخابات التجديد النصفي. / صورة: AP
9 نوفمبر 2022

فاز الشاب ماكسويل فروست، بمقعد في مجلس النواب الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي التي أجريت أمس الثلاثاء، ليصبح أول عضو في الكونغرس من جيل "زد"، وأصغرهم سناً.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الأربعاء، أن الديمقراطي فروست (25 عاماً)، فاز بمقعد في مجلس النواب إثر حصوله على 59% من أصوات الناخبين بولاية فلوريدا، متغلباً على الجمهوري كالفين ويمبيش.

وعقب ذلك، كتب الشاب الفائز في تغريدة: "أنا ماكسويل فروست، عضو الكونغرس المنتخب، سأكون أول عضو من جيل زد في الكونغرس".

وأضاف: "لقد فزنا.. صنعنا التاريخ لسكان فلوريدا ولجيل زد ولكل شخص يؤمن بأننا نستحق مستقبلاً أفضل".

وتطلق تسمية الجيل "زد"، أو ما يسمى جيل "ما بعد جيل الألفية"، على المولودين بين منتصف التسعينيات ومنتصف العقد الأول من الألفية الثالثة.

وحسب النتائج الأولية للانتخابات النصفية، حصد الجمهوريون 198 مقعداً، مقابل 178 للديمقراطيين في مجلس النواب المؤلف من 435 مقعداً، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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