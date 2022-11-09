أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن "الشاب رأفت علي عبد الله عيسة (29 عاماً)، من بلدة صانور جنوبي جنين، استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب جنين".

وقال شهود عيان، إن عيسة أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي خلال محاولته عبور الجدار الإسرائيلي قرب قرية عانين غربي جنين. وأضاف الشهود، أن عيسة نُقل إلى المستشفى بعد وقت من إصابته.

كذلك قتل الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء الفلسطيني القاصر مهدي حشاش (15 عاماً) خلال اقتحام شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية.

وانطلق موكب تشييع جثمان الفتى مهدي حشاش (15عاماً) من أمام مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس إلى مسقط رأسه في مخيم بلاطة للاجئين.

ورفع المشيعون الأعلام الفلسطينية وأطلقوا هتافات منددة بالانتهاكات الإسرائيلية، وأطلق مسلحون النار في الهواء، وفق مراسل وكالة الأناضول.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر الأربعاء استشهاد حشاش متأثراً بإصابته بجروح خطيرة ناتجة عن شظايا أصابت مناطق متفرقة من جسده خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس.

​​​​​​​​وارتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش منذ بداية العام إلى 194، بينهم 143 في الضفة، بما فيها القدس، و51 في قطاع غزة، وفق وزارة الصحة.

ومنذ 2022، تشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية تصعيداً ملحوظاً وارتفاعاً لوتيرة عمليات القوات الإسرائيلية.​​​​​​​​​​​​​​