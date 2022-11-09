أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء انتهاء عمليات قوات "برخان" الفرنسية في الساحل الغربي لإفريقيا.

جاء ذلك في خطاب ألقاه ماكرون بمدينة تولون جنوب شرقي البلاد، أعلن فيه عن الخطوط العريضة للإستراتيجية العسكرية الجديدة لبلاده، حسبما ذكر موقع "فرانس24".

ونقل الموقع تصريحات عن مسؤول بمكتب الرئيس (لم يسمّه)، أكد فيها إعلان الرئيس ماكرون "تحوّلاً استراتيجياً" للقوات العسكرية المنتشرة في منطقة الساحل الغربي لإفريقيا.

وأفاد المسؤول بأن "نحو 3 آلاف جندي فرنسي لا يزالون في النيجر وتشاد وبوركينا فاسو"، منوهاً بتعديل كبير مستقبلاً للقواعد الفرنسية في إفريقيا.

وقال المسؤول إن الهدف من إنهاء عمليات برخان هو "الحد من انكشاف قواتنا العسكرية في إفريقيا والتركيز على التعاون بشكل أساسي مع الدول التي تريدها".

وتكافح القوات الفرنسية، البالغ عددها 4500 جندي، الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، ضمن عملية مكافحة الإرهاب "برخان" في سياق التهديدات الإرهابية المستمرة بالمنطقة، حسب الإليزيه.

وفي أغسطس/ آب 2014، أُطلقت العملية "برخان" مع البلدان الخمسة المحاذية للساحل التي تعرف بـ"G5" وهي: بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر.