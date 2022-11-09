سياسة
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أردوغان يتوجه إلى أوزبكستان الخميس للمشاركة في قمة منظمة الدول التركية
يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس إلى أوزبكستان للمشاركة في قمة منظمة الدول التركية بنسختها التاسعة، إذ تتسلم أوزبكستان من تركيا رئاسة الدورة المقبلة. وتهدف المنظمة، ومقرها إسطنبول، إلى تطوير التعاون بين الدول الناطقة بالتركية.
أردوغان يتوجه إلى أوزبكستان الخميس للمشاركة في قمة منظمة الدول التركية
سيلقي الرئيس أردوغان كلمة في جلسة القمة يوم الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني / صورة: AA
9 نوفمبر 2022

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التوجه إلى مدينة سمرقند الأوزبكية الخميس، للمشاركة في قمة منظمة الدول التركية بنسختها التاسعة.

وحسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية الأربعاء فإن القمة ستنعقد تحت عنوان: "عهد جديد للحضارات التركية: نحو التنمية والرفاهية المشتركة".

وأضافت البيان أن أوزبكستان ستستلم من تركيا خلال القمة رئاسة الدورة المقبلة للمنظمة.

وأردف أنه سيجرى اتخاذ قرارات مهمة في القمة حول سير عمل المنظمة، ومستقبلها، وخاصة "وثيقة الاستراتيجية " التي تشكل أول دليل تنفيذي مدته 5 سنوات لـ"وثيقة الرؤية" التي جرى اعتمادها في قمة إسطنبول في 2021، وتعتبر خارطة طريق للمنظمة للسنوات الـ20 المقبلة.

وسيلقي الرئيس أردوغان كلمة في جلسة القمة يوم الجمعة 11 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وسيقيّم المشاركون الخطوات الممكن اتخاذها من أجل تطوير التعاون بين الدول الأعضاء في كل المجالات، بحسب البيان.

ومن المرتقب أن يعقد أردوغان لقاءات مع رؤساء الدول المشاركين على هامش القمة.

وتسلمت تركيا الرئاسة الدورية للمجلس من أذربيجان خلال القمة التي استضافتها إسطنبول في 12 نوفمبر2021.

وقبل تغيير اسمه إلى منظمة الدول التركية في 2021، أسس "المجلس التركي" في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، بعضوية تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان والمجر بصفة مراقب.

وتهدف المنظمة ومقرها إسطنبول، إلى تطوير التعاون بين الدول الناطقة بالتركية في العديد من المجالات بينها التعليم والتجارة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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