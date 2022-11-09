نفت روسيا الأربعاء مزاعم الولايات المتحدة بحصولها على صواريخ وقذائف مدفعية من كوريا الشمالية، متّهمة واشنطن باختلاق "أعذار" لفرض مزيد من العقوبات.

في مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة الروسية موسكو وقالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "لم يقدَّم أي دليل واضح على هذه التصريحات، ولا يمكن تقديمه لأن كل ما قاله الأمريكيون كذب من البداية إلى النهاية".

واتهمت زاخاروفا الولايات المتحدة بالبحث عن "ذريعة" لفرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية.

وجاءت تصريحات المتحدثة الروسية، بعد تصريح جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، الأسبوع الماضي، بأن كوريا الشمالية تزود روسيا "سراً" بقذائف مدفعية في حربها ضد أوكرانيا.

بدروها، رفضت كوريا الشمالية الثلاثاء المزاعم الأمريكية ووصفتها بأنها "محاولة عدائية" لتشويه صورتها.

وعلى صعيد آخر، قالت زاخاروفا إن موسكو "منفتحة على المفاوضات (مع أوكرانيا)، ولم ترفضها أبداً".

وأضافت: "نحن مستعدون للتحاور مع أوكرانيا والولايات المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار التطورات والحقائق القائمة على الأرض في الوقت الحالي"، في إشارة إلى تطورات الأوضاع في المناطق التي تشهد معارك بين القوات الروسية والأوكرانية.

واعتبرت زاخاروفا أن أوكرانيا ستكون أكثر ميلاً لإجراء محادثات سلام "إذا وقف الغرب ضخ الأسلحة إليها".

وتابعت: "مستعدون للعمل عندما تدرك واشنطن عدم جدوى الضغط على موسكو، أو تستمر في الانخراط في الصراع كأحد أطرافه".