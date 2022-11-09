أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز أن تركيا ستبرز شريكاً موثوقاً وطريقاً آمناً في حال إيصال الموارد الطبيعية بحوض بحر قزوين وشرقي البحر المتوسط والشرق الأوسط إلى الأسواق الأوروبية.

جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر الجزائر للاستثمار بنسخته الثانية، الأربعاء في العاصمة الجزائر.

وقال: "إذا نُقلت موارد حوض بحر قزوين وشرق البحر المتوسط ​​والشرق الأوسط الطبيعية إلى الأسواق الأوروبية في المستقبل القريب، فستبرز تركيا مرة أخرى شريكاً موثوقاً وطريقاً آمناً".

وأضاف: "وبذلك سنقترب خطوة من هدفنا المتمثل في أن نصبح مركزاً لتجارة الغاز في منطقتنا، مع دخول غاز إضافي إلى بلدنا من مصادر مختلفة".

وأشار أن العلاقات بين تركيا والجزائر تتطور مع زخم كبير بقيادة رئيسي البلدين وخاصة في الفترة الأخيرة، مبيناً أن حجم التجارة بين البلدين تجاوز 4 مليارات دولار.

وشدد على أنهم يرغبون في بدء المحادثات الاستكشافية بأقرب وقت من أجل اتفاقية التجارة التفضيلية بين البلدين وذلك بغية تجاوز هذه العتبة الأولى في حجم التجارة.

وأكد دونماز أن الجزائر هي أكثر بلد فيه استثمارات تركية في قارة إفريقيا، مضيفًا: "في الوقت الحالي يقترب عدد الشركات ذات الشراكات التركية في الجزائر من 1500".

ورأى دونماز أن منشأة إنتاج البولي بروبلين المزمع إنشاؤها في منطقة جيهان بولاية أضنة جنوبي تركيا بالشراكة بين الشركة الوطنية الجزائرية للنفط والغاز سوناطراك، وشركة رونسانس القابضة، يعتبر رائداً في الاستثمارات التي ستنفذها الجزائر في تركيا.

وأعرب عن رغبة تركيا في تكثيف وزيادة الاستثمارات المتبادلة في الفترة المقبلة بين البلدين في مجالات مثل الطاقة والطاقة المتجددة والتعدين والمصارف والزراعة والصناعة الغذائية والصحة.

وشدد على استعداد بلاده للتعاون متعدد الجوانب على أساس الربح المتبادل من أجل زيادة الاستثمارات.

وأكد دونماز أن تركيا تحتل مكانة استراتيجية للغاية بسبب موقعها الجغرافي والجيوسياسي، وقربها من البلدان مصدرة للغاز ونقاط الاستهلاك.

وأوضح: "أهمية موقع تركيا لم نعد نقوله نحن فقط، بل تعرب الدول التي تطلب الغاز، وجيراننا ودول المصدر الموردة للغاز عن نواياهم لتطبيق استراتيجية مركز الغاز في تركيا بأقرب وقت ممكن، ولدينا نهج إيجابي بخصوص هذا الهدف ونعمل على تحقيقه".

وذكر دونماز أن تركيا تواصل جهودها لتصبح ليس فقط منطقة أو مركزاً لتجارة الغاز، بل أيضاً مركزاً توزيعه.

وأردف: "لدينا حالياً بورصة تسمى EPİAŞ والتي تدير سوق الطاقة الوطنية للكهرباء والغاز الطبيعي، وسنستخدم أيضاً بنيتنا التحتية التكنولوجية الحالية هنا لتحقيق هدف مركز الغاز لدينا، نأمل بنهاية العام الجاري، أن نحدد ونعلن خارطة الطريق الخاصة بنا حول هذا الموضوع".

وتابع: "نخطط لتنظيم قمة حول الغاز الطبيعي في إسطنبول في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى فبراير /شباط من العام المقبل، وسنكون سعداء للغاية لمشاركة أصدقائنا الجزائريين الذين يعدون أحد أهم منتجي الغاز الطبيعي ومصدراً للغاز الطبيعي المسال في هذه القمة".

وذكّر دونماز باكتشاف شركة النفط التركية احتياطياً مهماً من الغاز بلغ 540 مليار متر مكعب في البحر الأسود خلال الفترة الماضية.

وأكد: "نهدف إلى إيصال الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود إلى نظام الغاز لبلدنا في عام 2023، هذا الاكتشاف مهم ليس فقط لأمن الإمدادات لتركيا، فحسب بل للأسواق الأوروبية والعالمية أيضاً".

وأشار دونماز إلى أن شركة البترول التركية مهتمة بشكل وثيق تجاه التعاون والشراكات في الجزائر.

وأوضح: "أود أن أؤكد أننا مستعدون لتطوير تعاوننا مع الجزائر في جميع مجالات الطاقة المتجددة".