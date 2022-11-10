سياسة
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سفارة روسيا بإندونيسيا: بوتين لن يحضر قمة مجموعة العشرين في بالي
أكدت السفارة الروسية في إندونيسيا لوكالة فرانس برس الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة مجموعة العشرين التي ستُعقد في جزيرة بالي الأسبوع المقبل.
سفارة روسيا بإندونيسيا: بوتين لن يحضر قمة مجموعة العشرين في بالي
السفارة الروسية: بوتين لن يحضر قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في جزيرة بالي وربما يشارك عن بُعد / صورة: AP
10 نوفمبر 2022

قال مسؤول بالحكومة الإندونيسية لرويترز إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر اجتماع قادة مجموعة العشرين في بالي الأسبوع المقبل.

وأوضح جودي ماهاردي، المتحدث باسم وزير تنسيق الشؤون البحرية والاستثمار في إندونيسيا، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيمثل بوتين.

وأضاف أنه من المقرر أن يشارك الرئيس الروسي في أحد الاجتماعات عن بُعد.

من جهتها، أكدت السفارة الروسية في إندونيسيا لوكالة الصحافة الفرنسية أن الرئيس بوتين لن يحضر القمة.

وقالت يوليا تومسكايا المسؤولة عن المراسم في السفارة: "أستطيع أن أؤكد أن سيرغي لافروف سيترأس الوفد الروسي خلال قمة مجموعة العشرين. لا يزال برنامج الرئيس بوتين قيد الإعداد وقد يتمكن من المشاركة بشكل افتراضي".

وقاومت إندونيسيا ضغوط الدول الغربية وأوكرانيا لسحب دعوتها لبوتين لحضور القمة وطرد روسيا من المجموعة بسبب الحرب في أوكرانيا، قائلة إنها لا تملك سلطة فعل ذلك دون إجماع بين الأعضاء.

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز إن روسيا مرحّب بها في القمة، التي يخشى أن يطغى عليها تصاعد "مقلق جداً" في التوترات الدولية.

ونقلت الصحيفة عنه قوله: "لا يُقصد من مجموعة العشرين أن تكون منتدى سياسياً. من المفترض أن تدور حول الاقتصاد والتنمية".

كما دعت إندونيسيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي قال إنه لن يشارك إذا شارك فيها بوتين. ومن المتوقع أن ينضم زيلينسكي بشكل افتراضي.

ومن المقرر أن يحضر عدد من قادة العالم الآخرين القمة التي تبدأ في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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