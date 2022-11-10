أمرت موسكو قواتها بالانسحاب من مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا في مواجهة الهجمات الأوكرانية. ويمثل ذلك واحدة من كبرى عمليات الانسحاب الروسية وربما يشكل نقطة تحول في الحرب التي تقترب الآن من نهاية شهرها التاسع.

وتعامل المسؤولون الأوكرانيون في كييف بحذر مع الإعلان مشيرين الى أن الجيش الروسي من غير المرجح أن يغادر المدينة الاستراتيجية دون قتال، بينما أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن الانسحاب دليل على مشاكل حقيقية تواجه الجيش الروسي.

وأمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع نقله التلفزيون مع قائد العمليات الروسية في أوكرانيا، الجنرال سيرغي سوروفيكين، بانسحاب القوات الروسية من الضفة اليمنى لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون.

وقال شويغو على التلفزيون "ابدؤوا بسحب الجنود"، وذلك بعد اقتراح في هذا الاتجاه من جانب سوروفيكين الذي أقرّ بأنه ليس قراراً "سهلاً".

ويشكل هذا الانسحاب نكسة جديدة للكرملين، إذ إن خيرسون كانت من أوائل المناطق التي سيطرت عليها القوات الروسية، حسب مراقبين سياسيين. وهي أيضاً جزء من المناطق الأوكرانية التي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمّها نهاية سبتمبر/أيلول.

وحاول الكرملين تأجيل هذا الانسحاب لأطول فترة ممكنة، لكن الوضع أصبح أصعب لقوات موسكو في مواجهة الجيش الأوكراني المجهز بأسلحة حديثة قدمها الحلفاء الغربيون.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي الأربعاء إن انسحاب روسيا من مدينة خيرسون الاستراتيجية الأوكرانية يُظهر أن جيشها يعاني من "مشاكل حقيقية" في ساحة المعركة.

من جهته أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء أن كييف تتعاطى "بحذر شديد" مع إعلان روسيا سحب قواتها من مدينة خيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في كلمته اليومية "العدو لا يعطينا هدايا ولا يقدّم بوادر حسن نية، نحن نفوز بكل شيء"، مضيفاً "لذا نحن نمضي قدماً بحذر شديد، من دون عواطف ومن دون مخاطر لا داعي لها".

وكان الجنرال سوروفيكين قبِل اقتراح الانسحاب، مبرراً ذلك برغبته في حماية أرواح الجنود الروس واتهم القوات الأوكرانية بقصف المدنيين.

وقال "نفكر قبل كل شيء في الحفاظ على حياة كل جندي روسي" مؤكداً أن الجيش الروسي "يقاوم بنجاح محاولات الهجوم" التي تشنّها القوات الأوكرانية.

وتُعتبر منطقة خيرسون استراتيجية، إذ إنها تقع على حدود شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمّتها موسكو عام 2014.

محادثات سلام

إلى ذلك، قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة موسكو، إن بلادها "منفتحة على المفاوضات، ولم ترفضها أبداً".

وأضافت: "نحن مستعدون للتحاور مع أوكرانيا والولايات المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار التطورات والحقائق القائمة على الأرض في الوقت الحالي"، في إشارة إلى تطورات الأوضاع في المناطق التي تشهد معارك بين القوات الروسية والأوكرانية.

واعتبرت زاخاروفا أن أوكرانيا ستكون أكثر ميلاً لإجراء محادثات سلام "إذا أوقف الغرب ضخ الأسلحة" إليها.

وتابعت: "مستعدون للعمل عندما تدرك واشنطن عدم جدوى الضغط على موسكو، أو تستمر في الانخراط في الصراع كأحد أطرافه".

والثلاثاء، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن شروط كييف لبدء محادثات السلام مع موسكو تتلخص في "احترام ميثاق الأمم المتحدة والتعويض عن الخسائر"، وهو ما وُصف بأنه تغير في المواقف بعدما كان زيلينسكي يرفض التفاوض مع موسكو.

ومع دخول الهجوم الروسي قريباً شهره التاسع، يواصل الغرب إعادة تأكيد دعمه لكييف عسكرياً ولوجيستياً ومالياً.

واقترحت المفوضية الأوروبية الأربعاء على الدول الأعضاء الـ27 منح أوكرانيا مساعدة بقيمة 18 مليار يورو لعام 2023 على شكل قروض.