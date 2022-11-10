يعتزم وفد من الأمم المتحدة لقاء مسؤولين روس، الخميس، لبحث مسألة تمديد اتفاقية الحبوب الأوكرانية التي تنتهي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وأعلنت المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ترمبلاي، أن الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان، ونائب الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، سيلتقيان في العاصمة السويسرية جنيف مسؤولين روساً لبحث تمديد اتفاقية الحبوب.

ودعت ترم بلاي في تصريح صحفي، الأربعاء، الأطراف إلى اتباع "نهج حسن النية" بخصوص استمرار تنفيذ الاتفاقية وتسهيل حركة السفن بأمان ودون عوائق في وقتها المحدد.

وشددت على أن ممر الحبوب يعتبر خط إمداد بالغ الأهمية، مؤكدة أهمية إيصال الغذاء اللازم إلى العالم.

وحسب الأمم المتحدة، خرج أكثر من 10 ملايين طن من الحبوب من أوكرانيا منذ الأول من أغسطس/آب الماضي.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.​​​​​​​

وتضمّنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.