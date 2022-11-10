سياسة
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بايدن: علاقات إيلون ماسك بدول أجنبية أمر يستحق النظر فيه
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن تعاون إيلون ماسك التقني مع دول أخرى أمر يستحق التدقيق. وذلك بعد أن كشفت عدة تقارير حصصاً لمستثمرين أجانب في منصة "تويتر" التي استحوذ عليها الملياردير الأمريكي مؤخراً.
بايدن: علاقات إيلون ماسك بدول أجنبية أمر يستحق النظر فيه
بايدن يعتبر أن علاقات إيلون ماسك بدول أجنبية أمر يستحق التدقيق / صورة: AP
10 نوفمبر 2022

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن علاقات مالك موقع تويتر إيلون ماسك مع دول أجنبية أمر "يستحق" التدقيق، وسط تساؤلات حول حصة السعودية في المنصة منذ استحواذ أغنى رجل في العالم عليها.

وقال بايدن رداً على سؤال من أحد الصحافيين "أعتقد أن تعاون إيلون ماسك و/أو علاقاته التقنية مع دول أخرى أمر يستحق النظر فيه".

وأضاف "سواء كان يفعل شيئاً غير ملائم أم لا، وأنا لا أفترض ذلك (...) هذا كل ما سأقوله".

وظهرت تقارير الشهر الماضي تفيد بأن إدارة بايدن تدرس إجراء مراجعة تتعلق بالأمن القومي بشأن استحواذ ماسك على تويتر بمبلغ 44 مليار دولار، ويعود ذلك جزئياً إلى مجموعة رئيسية من المستثمرين الذين يدعمون هذه الصفقة.

وتشمل قائمة المستثمرين الأمير السعودي الوليد بن طلال وصندوق الثروة السيادي القطري المعروف بـ"جهاز قطر للاستثمار".

وأثار ماسك الجدل عندما اقترح حلاً للنزاع في أوكرانيا جرى النظر إليه على أنه يمثل موقفاً إيجابياً تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويعكس أفكاره.

كما أثار الاستهجان عندما اقترح أن تصبح جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي جزءاً من الصين، وهو موقف رحب به المسؤولون الصينيون ولكنه أغضب التايوانيين بشدة.

وينظر منتقدون أيضاً بريبة إلى علاقات ماسك الصناعية بالصين، حيث وصل إنتاج سيارات تسلا الكهربائية في مصنعها في شنغهاي إلى مستويات قياسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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