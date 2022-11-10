وقّع البنك الأوروبي والمغرب اتفاقية لتجديد البنى التحتية للسكك الحديدية في المملكة بقيمة 200 مليون يورو (2.1 مليار درهم)، وهي الأولى ضمن "الشراكة الخضراء" بين بروكسل والرباط.

وأوضح البنك، في بيان، أن الاتفاقية وقّعها في الرباط كل من المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي (حكومي) ربيع الخليع، ونائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار المكلف بالتمويل بالمغرب ريكاردو مورينو فليكس.

وأفاد بأن هذه الخطوة سيتلوها عقد بقيمة 50 مليون يورو (500 مليون درهم) خلال العام المقبل.

وأفاد البنك بأن هذه الاتفاقية هي الأولى في إطار اتفاقية "الشراكة الخضراء" التي وقّعها الاتحاد الأوروبي والمغرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وهذه الشراكة تختص بمجال الطاقة والبيئة ومكافحة تغير المناخ، ومن أبرز أهدافها ضمان أمن الطاقة والاستثمار في الهيدروجين الأخضر.

ويحصل المغرب على مساعدات وتمويلات أوروبية مستفيداً من صفة "الوضع المتقدم" لدى الاتحاد الأوروبي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008، ويعد الاتحاد الشريك التجاري الأول للرباط.