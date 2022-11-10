قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لصواريخ جيه.إس.أو.دبليو (أسلحة المواجهة المشتركة) ومعدات ذات صلة إلى سلطنة عمان بتكلفة تبلغ 385 مليون دولار.

جاء ذلك، عقب لقاء مشترك جمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي في واشنطن،

وقال البنتاغون في بيان إن المتعاقد الرئيسي في الصفقة سيكون شركة "رايثيون" للصواريخ والدفاع.

واستقبل بلينكن البوسعيدي، وذلك "احتفاءً بمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية الموقعة بين البلدين الصديقين في 20 ديسمبر 1958".

وأعلن البوسعيدي، حسب بيان لوزارة الخارجية، بدء أعمال الحوار الاستراتيجي الأول بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة، والذي سيشمل ثلاث مجموعات عمل تركز على التعليم والتبادل الثقافي والتجارة والاستثمار والطاقة المتجددة.

وأكد الجانبان الشراكة التاريخية والاستراتيجية المتنامية بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة بشأن الأمن الإقليمي.