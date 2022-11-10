سياسة
2 دقيقة قراءة
واشنطن توافق على بيع أسلحة لسلطنة عُمان بقيمة 385 مليون دولار
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع محتمل لصواريخ جيه.إس.أو.دبليو (أسلحة المواجهة المشتركة) ومعدات ذات صلة إلى سلطنة عُمان بتكلفة تبلغ 385 مليون دولار، على أن يكون المتعاقد الرئيسي في الصفقة شركة "رايثيون" للصواريخ والدفاع.
واشنطن توافق على بيع أسلحة لسلطنة عُمان بقيمة 385 مليون دولار
وزير الخارجية الأمريكي يستقبل نظيره العُماني في واشنطن ويجريان مباحثات حول العلاقات الثنائية / صورة: AP
10 نوفمبر 2022

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لصواريخ جيه.إس.أو.دبليو (أسلحة المواجهة المشتركة) ومعدات ذات صلة إلى سلطنة عمان بتكلفة تبلغ 385 مليون دولار.

جاء ذلك، عقب لقاء مشترك جمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي في واشنطن،

وقال البنتاغون في بيان إن المتعاقد الرئيسي في الصفقة سيكون شركة "رايثيون" للصواريخ والدفاع.

واستقبل بلينكن البوسعيدي، وذلك "احتفاءً بمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية الموقعة بين البلدين الصديقين في 20 ديسمبر 1958".

وأعلن البوسعيدي، حسب بيان لوزارة الخارجية، بدء أعمال الحوار الاستراتيجي الأول بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة، والذي سيشمل ثلاث مجموعات عمل تركز على التعليم والتبادل الثقافي والتجارة والاستثمار والطاقة المتجددة.

وأكد الجانبان الشراكة التاريخية والاستراتيجية المتنامية بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة بشأن الأمن الإقليمي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us