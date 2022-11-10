سياسة
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"الخميس الأسود".. إضراب واسع لعمال "مترو باريس" ومشاركة أقل في قطاعات أخرى
دعت نقابات الهيئة المشغلة لقطارات الأنفاق في العاصمة الفرنسية باريس إلى إضراب واسع الخميس، فيما استجابت بقية القطاعات بشكل أقل للدعوة.
"الخميس الأسود".. إضراب واسع لعمال "مترو باريس" ومشاركة أقل في قطاعات أخرى
عمال مترو باريس يشاركون في إضراب واسع للمطالبة بزيادة الأجور / Others
10 نوفمبر 2022

تشهد باريس الخميس إضراباً لعمال المترو دعت إليه كل نقابات الهيئة المشغلة لقطارات الأنفاق في العاصمة الفرنسية "الهيئة المستقلة للنقل في باريس" (ار آ تي بي) ويبدو أنه سيجري بمشاركة واسعة.

لكن يرجح أن تكون التعبئة أقل حجماً في قطاعات أخرى دعت فيها نقابة واحدة إلى وقف العمل.

ولن يعمل بشكل طبيعي في باريس سوى خطي المترو اللذين يجري تشغيلهما بشكل آلي. وستغلق خمسة خطوط بالكامل بينما سيجري تشغيل قطار واحد في ساعات الذروة على الخطوط الأخرى مع تقليص خدمتها.

ولن يكون الوضع أفضل في شبكة قطارات الضواحي.

أما في شبكة سكك الحديد التي تديرها "الشركة الوطنية لسكك الحديد الفرنسية"، فلا تدعم الإضراب سوى نقابة واحدة هي "الاتحاد العام للعمل-عمال سكك الحديد"، فستكون المشاركة أقل.

لذلك سيجري تسيير القطارات السريعة بشكل طبيعي باستثناء بعض الاضطراب في الخطوط الأخرى بين المناطق عشية عطلة نهاية أسبوع طويلة.

ودعت كل النقابات في "الهيئة المستقلة للنقل في باريس" منذ فترة طويلة إلى هذه التعبئة للمطالبة بزيادة في الأجور وتحسين شروط العمل. وتقول إدارة الهيئة إن العمال حصلوا على زيادة في الأجور تبلغ وسطياً 5,2% في 2022.

وتعاني هذه الهيئة كغيرها من الإدارات الأخرى في قطاع النقل من نقص مزمن في العاملين بسبب صعوبات التوظيف، وتشهد انفجاراً في معدلات تغيب الموظفين لا سيما في شبكة الحافلات التابعة لها.

والسبب الآخر للتعبئة هو الخطة المقبلة لإصلاح نظام التقاعد التي قد تؤدي إلى رفع السن القانونية للتقاعد وإنهاء الأنظمة الخاصة، كما ذكر مصدر قريب من الإدارة.

ويفترض أن تنظم تظاهرات في فرنسا وخصوصاً في باريس بعد ظهر الخميس في إطار يوم للتعبئة الوطنية والمهنية بدعوة من "الاتحاد العام للعمل".

ولم يشارك في التعبئة السابقة التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول خلال العطلة المدرسية سوى 14 ألف متظاهر في المحافظات و1360 في باريس، حسب الشرطة بينما لم تورد النقابة أي رقم.

وقالت المسؤولة في النقابة سيلين فيرزيليتي إنها تتوقع بين "150 و200" نقطة تظاهراً ومشاركة تعادل تلك التي سجلت في 18 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت الشرطة حينذاك إن عدد المحتجين بلغ 107 آلاف، بينما تحدثت النقابة عن 300 ألف.

وتتوقع السلطات مشاركة بين أربعين وخمسين ألف متظاهر على المستوى الوطني و"أقل من خمسة آلاف في باريس".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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