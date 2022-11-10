أصيب فلسطيني، الخميس، خلال اقتحام قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان: "أصيب مواطن بالرصاص الحي في الساق وصل مستشفى جنين الحكومي".

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن قوة إسرائيلية اقتحمت الحيّ الشرقي من مدينة جنين، وحاصرت منزلاً.

وأوضح الشهود أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الذي استخدم فيها الرصاص الحي والمعدني.​​​​​​​

ومنذ عدة أشهر يواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات شمالي الضفة الغربية تتركز في مدن نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين.

وعادة ما تندلع مواجهات وتبادل إطلاق نار في أثناء كل عملية ينفذها الجيش الإسرائيلي.​​​​​​​​​​​​​​