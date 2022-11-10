سياسة
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إصابة فلسطيني عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين بالضفة الغربية
اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة مواطن بالرصاص الحي في الساق، نُقل على إثرها إلى مستشفى جنين الحكومي.
إصابة فلسطيني عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين بالضفة الغربية
يواصل جيش الاحتلال منذ عدة أشهر تنفيذ عمليات شمالي الضفة الغربية تتركز في مدن نابلس وجنين - أرشيفية / صورة: AP
10 نوفمبر 2022

أصيب فلسطيني، الخميس، خلال اقتحام قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان: "أصيب مواطن بالرصاص الحي في الساق وصل مستشفى جنين الحكومي".

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن قوة إسرائيلية اقتحمت الحيّ الشرقي من مدينة جنين، وحاصرت منزلاً.

وأوضح الشهود أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الذي استخدم فيها الرصاص الحي والمعدني.​​​​​​​

ومنذ عدة أشهر يواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات شمالي الضفة الغربية تتركز في مدن نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين.

وعادة ما تندلع مواجهات وتبادل إطلاق نار في أثناء كل عملية ينفذها الجيش الإسرائيلي.​​​​​​​​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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