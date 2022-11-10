دعا وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، بلدان "العالم التركي" إلى تطوير استراتيجيات تجعلها مقاومة للصدمات في ظل التحديات القائمة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع تحضيري عُقد الخميس في العاصمة الأوزبكية طشقند عشية قمة زعماء منظمة الدول التركية المزمع انعقادها في مدينة سمرقند.

وأكّد جاوش أوغلو أن المنطقة تمرّ بمرحلة صعبة، لذلك ينبغي مواصلة المشاورات ووضع استراتيجيات متوسطة وطويلة الأجل تجعل دول المنظمة مقاومة للصدمات.

وشدّد على ضرورة تطوير الاتصالات وممرات النقل بين بلدان العالم التركي.

وأشار إلى أن قمة سمرقند ستشهد الجمعة توقيع وثيقة استراتيجية لتسهيل التجارة، واتفاقيات لإنشاء ممر جمركي مبسَّط وأخرى خاصة بالشحن الدولي المشترك.

وحسب بيان نشرته منظمة الدول التركية الأربعاء، تستضيف سمرقند قمة لزعماء الدول الأعضاء في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتُعقَد القمة تحت شعار "مرحلة جديدة في الحضارة التركية: التنمية المشتركة ونحو الرخاء".

ومن المقرَّر أن يناقش المجتمعون الأجندة المدرجة على جدول أعمال المنظمة، ويتخذوا قرارات بخصوص مشاريعها في مجالات الاقتصاد والتجارة والنقل والجمارك.

وستشهد القمة أيضاً انتقال الرئاسة الدورية للمنظمة من تركيا إلى أوزبكستان.