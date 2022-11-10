سياسة
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روسيا تعلن بدء الانسحاب من خيرسون.. وكييف: يريدونها "مدينة للموت"
بينما تحرز القوات الأوكرانية تقدماً في اتجاه خيرسون مستعيدة السيطرة على عديد من المناطق حولها، بعد يوم من إعلان روسيا الانسحاب، اتهم مسؤولون أوكرانيون موسكو بالتخطيط لتحويل خيرسون إلى "مدينة للموت" بزرع الألغام في كل مكان فيها والتخطيط لقصفها.
روسيا تعلن بدء الانسحاب من خيرسون.. وكييف: يريدونها "مدينة للموت"
روسيا تعلن بدء انسحاب قواتها من خيرسون / صورة: Reuters
10 نوفمبر 2022

قال أحد كبار مستشاري الرئيس الأوكراني اليوم الخميس، إن روسيا تريد تحويل خيرسون إلى "مدينة للموت" بعدما أمرت موسكو قواتها بالانسحاب من المدينة الواقعة في جنوبي أوكرانيا.

واتهم ميخائيلو بودولياك المستشار السياسي لرئيس أوكرانيا روسيا بزرع الألغام في كل مكان، من الشقق السكنية إلى الصرف الصحي، والتخطيط لقصف خيرسون من الجانب الآخر من نهر دنيبرو.

وكتب بودولياك على تويتر: "تريد روسيا الاتحادية تحويل خيرسون إلى (مدينة للموت). يزرع الجيش الروسي الألغام في كل مكان بوسعهم زرعها فيه: الشقق السكنية والصرف الصحي. وتخطط المدفعية على الضفة الغربية لتحويل المدينة إلى أثر بعد عين".

وأضاف: "هذا هو شكل (العالم الروسي): جاءت ونهبت واحتفلت وقتلت (شهوداً) وخلّفَت الدمار ورحلت".

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمس الأربعاء، أن القوات الروسية ستنسحب من الضفة الغربية لنهر دنيبرو، التي تشمل خيرسون، وهي العاصمة الإقليمية الوحيدة التي سيطرت عليها روسيا منذ بدء هجومها العسكري على أوكرانيا في فبراير/شباط.

والخميس أكدت وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات الجنود الروس تُجرِي مناورات باتّجاه موقع مُعَدّ لها على الضفة اليسرى من نهر دنيبرو بما يتوافق بصرامة مع الخطة المقررة".

وقال الجيش الأوكراني إنه لا يمكنه بعدُ تأكيد انسحاب القوات الروسية من خيرسون.

تقدم للقوات الأوكرانية

وقال البريغادير جنرال أوليكسي غروموف في إفادة، إن القوات المسلحة الأوكرانية لم تدع للقوات الروسية خياراً إلا الانسحاب.

وأضاف: "ولكن في هذه اللحظة، لا يمكننا تأكيد أو نفي المعلومات المتعلقة بما يسمى انسحاب القوات الروسية من خيرسون. سنواصل عملياتنا الهجومية وفقاً لخطتنا".

بدوره قال قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني في منشور على تليغرام الخميس :"لا يمكننا تأكيد أو نفي المعلومات المتعلقة بما يسمى انسحاب قوات الاحتلال الروسية من خيرسون. نواصل تنفيذ العملية الهجومية بما يتماشى مع خطتنا".

وأكد زالوجني أن القوات الأوكرانية تقدمت سبعة كيلومترات في اتجاهين في الجنوب وسيطرت على 12 تجمعاً سكنياً في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال: "أمس تَقدّمَت وحدات من قوات الدفاع سبعة كيلومترات، مسيطرة على ستّ بلدات في اتجاه بيتروبافليفكا-نوفورايسك"، مشيراً إلى أن الجيش الأوكراني استعاد أيضاً "السيطرة على ستّ بلدات باتجاه بيرفومايسكي-خيرسون"، بإجمالي يزيد على 260 كيلومتراً مربّعاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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