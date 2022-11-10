سياسة
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أردوغان يصل إلى سمرقند في أوزبكستان للمشاركة بقمة منظمة الدول التركية
يشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقمة منظمة الدول التركية في أوزبكستان التي ستنعقد هذا العام تحت عنوان "عهد جديد للحضارات التركية: نحو التنمية والرفاهية المشتركة".
أردوغان يصل إلى سمرقند في أوزبكستان للمشاركة بقمة منظمة الدول التركية
يرافق الرئيس أردوغان في زيارته لأوزبكستان عقيلته أمينة أردوغان / صورة: AA
10 نوفمبر 2022

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، إلى مدينة سمرقند في أوزبكستان، للمشاركة في قمة منظمة الدول التركية بنسختها التاسعة.

كان في استقباله في المطار رئيس الوزراء الأوزبكي عبد الله أريبوف، ونائبه جامشيد هوجاييف، ونائب وزير الخارجية الأوزبكي غايرت فاضلوف، ووزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، وسفير أنقرة لدى طشقند أولغان بكار، ومسؤولون آخرون.​​​​​​​

ويرافق أردوغان في زيارته عقيلته أمينة أردوغان، وكُل من وزراء الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، والدفاع خلوصي أقار، والنقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، وعدد من الوزراء.

وسيشارك أردوغان في القمة التي ستتخذ قرارات مهمة حول تشكيل رؤية منظمة الدول التركية، وخارطة الطريق، بالإضافة إلى نقل فترة رئاسة المنظمة من تركيا إلى أوزبكستان.

كما يُقرَّر أن يقدّم الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف لنظيره التركي "وساماً وطنيّاً" و"الوسام العالي للعالم التركي"، تقديراً لخدماته للعالم التركي.

وأوضح أردوغان قُبيل انطلاقه إلى أوزبكستان أنه سيلتقي اليوم نظيره الأوزبكي، لافتاً إلى أن القمة ستنعقد هذا العام تحت عنوان "عهد جديد للحضارات التركية: نحو التنمية والرفاهية المشتركة".

ولفت إلى أن إسطنبول استضافت قمة تاريخية للمنظمة العام الماضي، غُيّر فيها اسم "المجلس التركي" إلى "منظمة الدول التركية".

وأشار إلى أن بلاده ستسلّم أوزبكستان رئاسة الدورة القادمة، مضيفاً أنه سيُبحَث مستقبل المنظمة وسبل تعزيز التعاون واتخاذ قرارات مهمة في قمة سمرقند.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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