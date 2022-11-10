بدأت قطر الخميس العمل على توسعة ضخمة جديدة لمطار حمد الدولي، فيما رد رئيس "الخطوط الجوية القطرية" على "شائعات" بأن الشركة العملاقة لا تستطيع التعامل مع الأعداد الكبيرة لمشجعي كأس العالم.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر في مؤتمر صحفي إنّ الطاقة الاستيعابية في مطار حمد الدولي سترتفع من 40 مليون مسافر سنوياً إلى 58 مليوناً.

وتضيف التوسعة 39 بوابة إلى البوابات الحالية وعددها 140 في المطار الذي يعدّ مركزاً رئيسياً لركاب الترانزيت.

وجرى افتتاح التوسعة قبل 10 أيام فقط من بداية بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي من المتوقع أن تجذب أكثر من مليون زائر إلى الدولة الخليجية.

وأعادت قطر فتح مطار الدوحة الدولي لتخفيف الضغط عن مطار حمد، كما ألغت الخطوط الجوية القطرية 18 وجهة لزيادة الرحلات من أسواق كأس العالم الرئيسية والسماح لشركات الطيران الأخرى بتشغيل رحلات للمشجعين.

وقال: "لطالما كانت توجد شائعات"، مضيفاً: "نحن بوضع جيد للغاية لتلبية هذا التدفق الكبير جداً من الركاب". كما انتقد جهات تقف خلف "حملة إعلامية سلبية ضد بلدي الحبيب قطر لأنهم لا يستطيعون قبول فوز دولة صغيرة" باستضافة البطولة.

وفي قلب التوسعة الجديدة حديقة استوائية داخلية تضم أكثر من 300 شجرة مختلفة و25000 نوع نبات من جميع أنحاء العالم.

وستبدأ مرحلة جديدة من التوسعة في يناير/كانون الثاني، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية لمطار حمد الذي افتُتح عام 2014، إلى أكثر من 70 مليون مسافر سنوياً.