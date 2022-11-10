سياسة
2 دقيقة قراءة
قطر.. توسعة جديدة بمطار حمد الدولي قبل المونديال بأيام
توسعة جديدة بمطار حمد الدولي تبدأها قطر قبل أيام قليلة من بدء المونديال، ورئيس الخطوط الجوية القطرية يرد على شائعات تقول إن الشركة العملاقة لا تستطيع التعامل مع الأعداد الكبيرة من مشجعي كأس العالم. تَعرَّف التفاصيل.
قطر.. توسعة جديدة بمطار حمد الدولي قبل المونديال بأيام
تضيف التوسعة 39 بوابة إلى البوابات الحالية وعددها 140 / صورة: Reuters
10 نوفمبر 2022

بدأت قطر الخميس العمل على توسعة ضخمة جديدة لمطار حمد الدولي، فيما رد رئيس "الخطوط الجوية القطرية" على "شائعات" بأن الشركة العملاقة لا تستطيع التعامل مع الأعداد الكبيرة لمشجعي كأس العالم.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر في مؤتمر صحفي إنّ الطاقة الاستيعابية في مطار حمد الدولي سترتفع من 40 مليون مسافر سنوياً إلى 58 مليوناً.

وتضيف التوسعة 39 بوابة إلى البوابات الحالية وعددها 140 في المطار الذي يعدّ مركزاً رئيسياً لركاب الترانزيت.

وجرى افتتاح التوسعة قبل 10 أيام فقط من بداية بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي من المتوقع أن تجذب أكثر من مليون زائر إلى الدولة الخليجية.

وأعادت قطر فتح مطار الدوحة الدولي لتخفيف الضغط عن مطار حمد، كما ألغت الخطوط الجوية القطرية 18 وجهة لزيادة الرحلات من أسواق كأس العالم الرئيسية والسماح لشركات الطيران الأخرى بتشغيل رحلات للمشجعين.

وقال: "لطالما كانت توجد شائعات"، مضيفاً: "نحن بوضع جيد للغاية لتلبية هذا التدفق الكبير جداً من الركاب". كما انتقد جهات تقف خلف "حملة إعلامية سلبية ضد بلدي الحبيب قطر لأنهم لا يستطيعون قبول فوز دولة صغيرة" باستضافة البطولة.

وفي قلب التوسعة الجديدة حديقة استوائية داخلية تضم أكثر من 300 شجرة مختلفة و25000 نوع نبات من جميع أنحاء العالم.

وستبدأ مرحلة جديدة من التوسعة في يناير/كانون الثاني، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية لمطار حمد الذي افتُتح عام 2014، إلى أكثر من 70 مليون مسافر سنوياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us