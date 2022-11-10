قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس إن موسكو ستعلن عن عدد من المبادرات المتعلقة بإمدادات الغذاء والطاقة في اجتماع لقادة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل في إندونيسيا.

وجاء في بيان الوزارة "جرى التخطيط لعدد من المبادرات المحدّدة تتضمن زيادة التعاون في مجال الغاز مع تركيا والترتيب لشحنات كبيرة من الحبوب والأسمدة".

ومؤخراً اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي لن يحضر القمة بنفسه فكرة إنشاء "مركز الغاز" في تركيا، الذي يمكن من خلاله بيع شحنات الغاز الروسي للسوق الأوروبية.

وقالت وزارة الخارجية إنها تأمل أن تساهم القمة بإقامة عالم "متعدد الأقطاب"، وهو مصطلح يستخدمه بوتين في كثير من الأحيان لانتقاد ما يقول إنه هيمنة غربية على الشؤون العالمية.

وأثار حضور روسيا باجتماع مجموعة العشرين انتقادات من الدول الغربية وأوكرانيا، التي دعت لمنع بوتين المشاركة.

وذكر مسؤولون روس وإندونيسيون الخميس أن بوتين لن يحضر بنفسه لكنه قد يشارك عن طريق الإنترنت، وسيرأس الوفد الروسي في بالي وزير الخارجية سيرغي لافروف.