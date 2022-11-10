سياسة
2 دقيقة قراءة
"تصرف دولة غير مسؤولة".. فرنسا تستقبل سفينة مهاجرين رفضت إيطاليا استقبالها
أعلنت فرنسا استقبال سفينة إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "أوشن فايكينغ" بعد رفض إيطاليا استقبالها، وأشار وزير الداخلية الفرنسي أن روما لم تعتبر نفسها "دولة أوروبية مسؤولة" عندما قررت عدم استقبال المهاجرين، واصفاً القرار بأنه "غير مقبول".
"تصرف دولة غير مسؤولة".. فرنسا تستقبل سفينة مهاجرين رفضت إيطاليا استقبالها
فرنسا تستقبل سفينة المهاجرين "أوشن فايكغ" وتستنكر رفض إيطاليا استقبالها / صورة: SOS Mediteranee
10 نوفمبر 2022

أعلنت الحكومة الفرنسية الخميس أنها ستستقبل سفينة إنقاذ المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في البحر الأبيض المتوسط "أوشن فايكينغ" بعد رفض إيطاليا استقبالها.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين في مؤتمر صحفي إن السفينة سترسو في ميناء مدينة تولون جنوبي البلاد.

وأشار أن إيطاليا لم تعتبر نفسها "دولة أوروبية مسؤولة" عندما قررت عدم استقبال المهاجرين، واصفاً القرار بأنه "غير مقبول".

وتابع: "فرنسا تأسف بشدة لأن إيطاليا لم تقبل التصرف بصفتها دولة أوروبية مسؤولة".

وأوضح أن إدارة تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط "​​مشكلة أوروبية تمس الجميع".

وفي السياق شدّد دارمانين على أن الحكومة الفرنسية ستتخذ إجراءات لتعزيز الضوابط والأمن على الحدود مع إيطاليا على خلفية القضية ذاتها.

وأضاف أن بلاده ستتحمل إيواء ثلث عدد ركاب السفينة، وهو ما يقدر بنحو 230 راكباً، مشيراً إلى أن المهاجرين سيجري توزيعهم بين فرنسا وألمانيا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى.

وأكّد دارمانين للصحفيين أن باريس "ستتخذ جميع الإجراءات لتقديم المساعدة الصحية والطبية اللازمة للركاب".

وأصبحت سفينة المهاجرين "أوشن فايكينغ" التي تديرها منظمة "إس أو إس ميديترانيان" الأوروبية غير الربحية سبباً لخلاف دبلوماسي بين باريس وروما منذ أكثر من أسبوعين.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني منحت بضغط من دول أوروبية تصريحاً لثلاث سفن إنقاذ بحرية خاصة أخرى بالرسو في إيطاليا، وأعلنت أن فرنسا وافقت على استقبال "أوشن فايكنغ"، على الرغم من أن الحكومة الفرنسية لم تقدم مثل هذا التعهد.

يشار إلى أن ميلوني التي تولت السلطة منذ أسبوعين تتخذ إجراءات صارمة ضد السفن التابعة لمنظمات الإغاثة الإنسانية، وتطالبها بنقل المهاجرين الذين يجري إنقاذهم إلى دول أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us