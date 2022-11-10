سرق حارس مصرفي تونسي مبلغ 600 ألف دينار (180 ألف دولار) كان مكلفاً حمايته بعدما استغل ذهاب موظف البنك الذي كان برفقته للقاء سبّاك في بيته، على ما أفاد مصدر قضائي ووسائل إعلام محلية الخميس.

وجاء في تفاصيل الواقعة أن موظفاً بمصرف محلي كان يتنقل الأربعاء بشاحنة مخصصة لنقل العملة الصعبة وتوزيعها على فروع البنك في العاصمة تونس برفقة سائق وحارس.

وطلب الموظف من سائق الشاحنة تغيير وجهتها إلى منطقة الدندان بالعاصمة لكي يتمكن من الذهاب إلى بيته حيث كان سبّاك في انتظاره، حسبما أفادت سندس النويوي الناطقة الرسمية باسم محكمة منطقة منوبة حيث وقعت الحادثة، في تصريحات إعلامية.

وعند نزول الموظف من الشاحنة "استغل الحارس الفرصة" وأخذ الحقيبة التي تحتوي على ما قيمته "أكثر من 600 ألف دينار من العملة الصعبة (يورو ودولار) وهرب"، حسب الناطقة القضائية.

ويعمل الحارس في شركة حراسة خاصة، وكانت مهمته تأمين عملية نقل الأموال، وهو من أصحاب السوابق العدلية إذ صدرت بحقه أكثر من عشر مذكرات تفتيش في قضايا سرقة ومخدرات، حسب النويوي.

ووُقف موظف البنك وسائق الشاحنة رهن التحقيق في القضية.