سياسة
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أستراليا.. إجبار طالبة مسلمة على مشاهدة فيلم مسيء إلى النبي محمد
أصيبت طالبة مسلمة في مدرسة ثانوية في أستراليا  بـ"صدمة نفسية" بعد إجبارها من قبل مدّرس على مشاهدة فيلم كارتوني مسيء إلى النبي محمد إذ عرض أحد المعلمين فيلماً “مهيناً” يصور النبي محمد، فيما حاولت الطالبة رفض ما يعرض لكنها قوبلت بالتجاهل.
أستراليا.. إجبار طالبة مسلمة على مشاهدة فيلم مسيء إلى النبي محمد
أستراليا.. طالبة مسلمة أجبرت على مشاهدة فيلم مسيء إلى النبي محمد / صورة: Mount Ridley College
10 نوفمبر 2022

أصيبت طالبة مسلمة في مدرسة ثانوية بمدينة ملبورن الأسترالية بـ"صدمة نفسية" بعد إجبارها من قبل مدّرس على مشاهدة فيلم كارتوني مسيء إلى النبي محمد (عليه الصلاة والسلام).

ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية فإن أحد المعلمين عرض فيلماً “مهيناً” يصور النبي محمد، فيما حاولت الطالبة نهي المعلم ورفض ما يعرض لكنها قوبلت بالتجاهل.

وتقدّم والد الطالبة على الفور بشكوى إلى المدرسة وطالب منذ ذلك الحين باعتذار.

وقال والدها: "لقد أُجبرت (ابنتي) على مشاهدة مادة كرتونية صريحة ومهينة ضد نبينا الكريم محمد".

وأشار والد الطالبة إلى طلبه "تفسيراً لسبب وقوع هذه الحادثة".

وقال المجلس الإسلامي في فيكتوريا إن أفراد الجالية المسلمة في ملبورن “منزعجون جداً” من التصرف، مضيفاً أنه “يتفهم أن كثيرين في المجتمع مستاؤون جداً مما سمعوه ويريدون التعبير عن غضبهم ورفضهم”.

وقال المجلس إنه التقى إداريين بوزارة التعليم والمدرسة التي تعهدت بوقف استخدام هذا المقطع، مضيفاً: “نحن أستراليون ونرى أن من المنطقي جداً أن نتوقع ألا تسيء المواد التي تدرس في مدارسنا إلى أعضاء الجاليات المختلفة”.

وفي وقت سابق من هذا العام أشارت دراسة عن الإسلاموفوبيا في أستراليا إلى أن 82% من ضحايا حوادث الإسلاموفوبيا من النساء و85% منهن يرتدين الحجاب. وقال التقرير إن ما يقرب من ثلاثة أرباع الجناة من الذكور.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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