سياسة
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"تقديراً لجهوده".. أردوغان يتقلد وسام الإمام البخاري من رئيس أوزبكستان
الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيايف يقلد نظيره التركي رجب طيب أردوغان وسام الإمام البخاري رفيع المستوى. وخلال المراسم قال ميرضيايف إن التكريم الرفيع جاء تقديراً لجهود الرئيس أردوغان الفريدة في التعريف بالتنوير الإسلامي وحماية مصالح المسلمين.
"تقديراً لجهوده".. أردوغان يتقلد وسام الإمام البخاري من رئيس أوزبكستان
أردوغان أعرب عن فخره واعتزازه بنيل وسام الإمام البخاري رفيع المستوى / صورة: AA
10 نوفمبر 2022

قلّد الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيايف نظيره التركي رجب طيب أردوغان وسام الإمام البخاري رفيع المستوى.

جاء ذلك عقب لقاء ثنائي جرى بين ميرضيايف وأردوغان في مدينة سمرقند الأوزبكستانية التي يزورها الرئيس التركي بغية المشاركة في قمة منظمة الدول التركية.

وفي كلمة له خلال حفل تقديم الوسام أعرب الرئيس التركي عن فخره واعتزازه بنيل وسام الإمام البخاري رفيع المستوى.

وأضاف: "منح هذا الوسام لي بوصفي رئيساً للجمهورية التركية هو تعبير ملموس عن تطور العلاقات بين البلدين في كل المجالات على أساس الاحترام المتبادل والتفاهم والمصالح المشتركة".

وأوضح أن منح وسام الإمام البخاري لشخص الرئيس التركي "يعتبر رمزاً قوياً للأخوة الأبدية بين تركيا وأوزبكستان".

بدوره قال ميرضيايف خلال المراسم إن التكريم الرفيع جاء تقديراً لجهود الرئيس أردوغان الفريدة في التعريف بالتنوير الإسلامي وحماية مصالح المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن تقليد أردوغان الوسام جاء كذلك تقديراً لجهوده في ضمان وحدة الأمة وتضامنها ورفاهيتها، وتوطيد أسس التسامح الديني والتنشئة الصالحة للشباب.

ولفت إلى أن الرئيس أردوغان صديق مقرب من الشعب الأوزبكستاني ويتمتع بمكانة مرموقة ونفوذ في العالمين التركي والإسلامي.

وحضر حفل تقليد أردوغان الوسام من الجانب التركي وزراء الخارجية مولود جاوش أوغلو والدفاع خلوصي أقار والشباب والرياضة محمد قصاب أوغلو والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي والتربية محمود أوزر والتجارة محمد موش والنقل عادل قره إسماعيل أوغلو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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