رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز"، توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي، من 4.5 إلى 5.3%.

جاء ذلك حسب تقرير عن التوقعات الاقتصادية العالمية، نشرته "موديز"، الخميس.

وحافظت الوكالة على توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد التركي للعام المقبل عند 2%، فيما أبدت توقعاتها لنموه بحدود 3% في 2024.

وجاء في التقرير أن الاقتصاد العالمي على وشك الركود مع ارتفاع درجة عدم اليقين بسبب ارتفاع التضخم المستمر.

وذكر أن الاقتصاد العالمي يواجه سلسلة من التحديات مثل تشديد السياسة النقدية والتقلبات الجيوسياسية.

وتابع أن النمو العالمي سيتباطأ في 2023 وسيظل راكداً عام 2024، مشيراً إلى أنه في حال تمكنت الحكومات والبنوك المركزية من توجيه الاقتصادات ضد التحديات الحالية، فإنه من الممكن أن تحدث فترة من الاستقرار النسبي خلال 2024.

وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو اقتصادات مجموعة العشرين لهذا العام من 2.5 إلى 2.1%، وكذلك للعام المقبل من 2.1 إلى 1.3%.