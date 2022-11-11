أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تبذل جهوداً لإنهاء الحرب المستمرة منذ 9 أشهر في أوكرانيا بسلام عادل، كما تتخذ الخطوات اللازمة لمنع حدوث أزمة غذاء في العالم.

جاء ذلك في كلمة له في قمة زعماء منظمة الدول التركية التي انطلقت الجمعة في مدينة سمرقند الأوزبكية.

وفيما يخص قضية الهجرة قال أردوغان إنه سيكون من الصواب زيادة التعاون في منع الهجرة غير النظامية وإدارتها، وتطوير مفهوم أمني مشترك.

وشدد أردوغان على أهمية إنشاء صندوق الاستثمار التركي لمنظمة الدول التركية في أسرع وقت.

وحول مكافحة الإرهاب أكد أردوغان أن بلاده ستواصل مكافحتها التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها PKK/PYD وتنظيم كولن.

ولفت أردوغان إلى ضرورة التكاتف لمواجهة التغير المناخي.

وفيما يخص مباحثات السلام بين أذربيجان وأرمينيا أكد أردوغان أن أنقرة ستقف إلى جانب أذربيجان في مساعيها الرامية إلى السلام كما وقفت معها في نضالها العادل.

وانطلقت الجمعة القمة التاسعة لمنظمة الدول التركية في مدينة سمرقند الأوزبكستانية تحت عنوان: "مرحلة جديدة من أجل الحضارة التركية: تنمية مشتركة ونحو الرفاه"

وكان في استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مركز المؤتمرات "أبدي شهير (المدينة الخالدة)" الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيايف.

ويحضر القمة رؤساء تركيا وأوزبكستان وأذربيجان إلهام علييف وكازاخستان قاسم جومرت توكاييف وقرغيزيا صدر جباروف، إلى جانب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان كدولة مراقبة مع تركمانستان التي يمثلها رئيس مصالح الشعب في البرلمان الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف.

ومن المقرر أن يناقش المجتمعون الأجندة المدرجة على جدول أعمال المنظمة، ويتخذوا قرارات في مجالات الاقتصاد والتجارة والنقل والجمارك.

وشهدت القمة انتقال الرئاسة الدورية للمنظمة من تركيا إلى أوزبكستان.