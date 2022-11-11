أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو نيل جمهورية قبرص صفة مراقب في منظمة الدول التركية.

وفي تغريدة على تويتر، أكد جاوش أوغلو وقوف بلاده إلى جانب جمهورية قبرص التركية دائماً.

ونشر جاوش أوغلو صورة للقمة التاسعة لمنظمة الدول التركية التي تستضيفها مدينة سمرقند الأوزبكية.

بدوره، ذكر الرئيس أردوغان أنه جرى منح جمهورية شمال قبرص صفة مراقب في منظمة الدول التركية.

وأردف : "لقد أظهرنا أن أشقاءنا القبارصة (الأتراك) الذين يشكلون جزءاً لا يتجزأ من العالم التركي غير وحيدين، وساهمنا في مسار الحل (مساعي حل القضية القبرصية)".

وتوجه أردوغان بالشكر إلى زعماء الدول التركية على إرادة التضامن التي أبدوها مع قبرص التركية.

وبدأت اليوم الجمعة القمة التاسعة لمنظمة الدول التركية أعمالها في مدينة سمرقند الأوزبكستانية. وتعقد القمة تحت عنوان : "مرحلة جديدة من أجل الحضارة التركية: تنمية مشتركة ونحو الرفاه".

والخميس، شدد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، على أن الوقت قد حان للاعتراف رسمياً بجمهورية شمال قبرص دولة مستقلة.

وأضاف أن جمهورية شمال قبرص التركية لا غنى عنها في إطار سياسة تركيا شرق المتوسط، وأن لفكوشا تلعب دوراً مهماً بالنسبة لأمن أنقرة.

وقبل تغيير اسمه إلى منظمة الدول التركية في 2021، أُسس "المجلس التركي" في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، بعضوية تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان والمجر بصفة مراقب.

وتهدف المنظمة ومقرها إسطنبول، إلى تطوير التعاون بين الدول الناطقة بالتركية في العديد من المجالات بينها التعليم والتجارة.