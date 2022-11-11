سياسة
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تركيا والجزائر تؤسسان شركة للتنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول
تعتزم تركيا والجزائر تأسيس شركة للتنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط بالتعاون بين شركتي سوناطراك وشركة تركيا للبترول (TP).
تركيا والجزائر تؤسسان شركة للتنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز ونظيره الجزائري محمد عرقاب / صورة: AA
11 نوفمبر 2022

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز أن تركيا والجزائر ستؤسسان شركة للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي واستخراجهما.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير التركي على هامش مشاركته ضيفَ شرف في مؤتمر الجزائر للاستثمار الذي عُقد في العاصمة الجزائر.

وأضاف دونماز أن الشركة ستؤسس بالتعاون بين الشركة الوطنية الجزائرية للنفط والغاز سوناطراك وشركة تركيا للبترول (TP)، وأن نطاق عملها سيشمل عدة دول في المنطقة في مقدمتها الجزائر.

وأوضح دونماز أنه عبّر في مؤتمر الجزائر للاستثمار عن وجهة نظره ورؤيته بشأن فرص العمل والاستثمار بخاصة في تركيا والجزائر.

ولفت إلى أنه تناول مع وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، خلال لقائهما على هامش المؤتمر، الخطوات الجديدة التي يمكن اتخاذها في مجالي الطاقة والتعدين، مشيراً إلى أنهما اتفقا على اتخاذ خطوات من شأنها تشجيع وتحفيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في تركيا والجزائر في قطاع الطاقة والتعدين، ومنها تأسيس شركة للتنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول.

ويبلغ حجم التجارة بين تركيا والجزائر أكثر من 4 مليارات دولار وتعد الجزائر أكثر بلد في إفريقيا امتلاكاً لاستثمارات تركية. ويبلغ عدد الشركات التركية في الجزائر حوالي 1500 شركة.

مصدر:TRT عربي
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