بعث إيلون ماسك رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى موظفي شركة ”تويتر”، ومعظمهم يعمل عن بُعد، يأمرهم فيها بالعودة إلى المكاتب فوراً والعمل لمدة لا تقل عن 40 ساعة أسبوعياً، كما حذّرهم من ”أوقات عصيبة مقبلة”.

وأرسل ماسك أول رسالتين على مستوى الشركة إلى موظفيه الذين نجوا من عمليات التسريح الجماعي التي جرت الأسبوع الماضي.

واضطر كثيرون إلى الاعتماد على التغريدات العامة للملياردير والرئيس التنفيذي لشركة ”تيسلا” للحصول على مؤشرات حول مستقبل ”تويتر”.

وقال ماسك في إحدى رسالتيه، قبل أن يصف المناخ الاقتصادي السيئ لشركات مثل ”تويتر” التي تعتمد بشكل شبه كامل على الإعلانات لكسب المال: ”آسف لأن هذا هو أول بريد إلكتروني أرسله إلى الشركة بأكملها، لكن لا توجد طريقة لتجميل الرسالة”.

وأوضح قائلاً: ”بدون عائدات اشتراك كبيرة، لا توجد فرصة جيدة لأن تنجو (شركة) تويتر من التباطؤ الاقتصادي القادم. نحتاج إلى أن يكون ما يقترب من نصف عائداتنا من الاشتراكات”.

وجاءت رسالة ماسك في أعقاب محادثة بُثّت على الهواء مباشرة في محاولة لتهدئة كبار المعلنين يوم الأربعاء، وهي تعليقاته العامة الأكثر شمولاً حول اتجاه ”تويتر” المستقبلي منذ أبرم صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء منصة التواصل الاجتماعي أواخر الشهر الماضي وطرد كبار مسؤوليها التنفيذيين.

وكان مسؤول تنفيذي قال الأسبوع الماضي إن ”تويتر” خفّضت قرابة 50 % من قوتها العاملة التي بلغ قوامها 7500 موظف في وقت سابق من العام الجاري.

وكان ماسك قد عبّر سابقاً عن استيائه إزاء سياسات العمل عن بُعد في عصر جائحة فيروس كورونا في ”تويتر”، والتي مكنت قادة الفريق من تحديد ما إذا كان يتعين على الموظفين الحضور إلى المكاتب.

ويوم الأربعاء، أمر ماسك جميع الموظفين بالعودة إلى المكاتب يوم الخميس.

وأخبر ماسك الموظفين في رسالة البريد الإلكتروني بأن ”العمل عن بُعد لم يعد مسموحاً به”، مضيفاً أن ”أمامنا طريقاً شاقاً، وسيتطلب عملاً مكثفاً لتحقيق النجاح”.

كما قال إنه سيراجع شخصياً أي طلب استثناء من هذا الاتجاه.