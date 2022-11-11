سياسة
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هل تعلم أن عددا من الولايات الأمريكية تواصل السماح بالعبودية حتى اليوم؟
بعد مضي أكثر من 150 عاماً من حظرها رسمياً، لا تزال الولايات المتحدة تحاول القضاء تماماً على العبودية من خلال مبادرات الاقتراع وتعديل دساتير الولايات التي تسمح بهذه الممارسة شكلاً من أشكال العقوبة على جريمة.
هل تعلم أن عددا من الولايات الأمريكية تواصل السماح بالعبودية حتى اليوم؟
عدد من الإمريكيين يدلون بأصواتهم في الانتخابات النصفية 2022 / Others
11 نوفمبر 2022

تلقى الناخبون في خمس ولايات أمريكية هي فيرمونت وتينيسي وأوريغون وألاباما ولويزيانا سؤالاً في الاقتراع يوم الثلاثاء يمنحهم خيار إزالة استثناءات العبودية في دساتيرهم.

ولكن ألم يلغ الكونجرس الأمريكي العبودية عام 1865 بالتصديق على التعديل الثالث عشر على الدستور؟

ما الذي يجري الضبط؟

نص التعديل الثالث عشر سيئ السمعة على أنه "لا العبودية ولا الاستعباد غير الطوعي، باستثناء عقوبة للجريمة التي يكون الطرف أدين فيها على النحو الأكيد، يجب أن تكون موجودة داخل الولايات المتحدة، أو أي مكان يخضع لولايتها القضائية".

بعبارة أخرى، لا يزال التعديل يسمح بالعبودية أو الاستعباد القسري أو كليهما عقوبة على الجرائم في جميع أنحاء البلاد.

حتى بعد مرور عام على سريان التعديل الثالث عشر، بدأت بعض الولايات في الاستفادة من بند الاستثناء هذا مع "الرموز السوداء" التي تجرم أشياء مثل "التشرد" و "السير بلا هدف".

كانت الرموز السوداء بمثابة مقدمة لـ Jim Crow، وهو قانون يقضي بإعلان فرض الفصل العنصري في الولايات الجنوبية للولايات المتحدة، والذي حُظر بموجب قانون الحقوق المدنية لعام 1964.

حتى يومنا هذا، يجادل النقاد بأنهم سمحوا لانتهاكات واسعة النطاق بالازدهار داخل نظام العدالة الجنائية. وحتى انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 لهذا العام، استمر نحو 19 ولاية في السماح بمرور هذا الاستثناء.

لتحديث التعديل الفعلي، يجب أن يوافق ثلثا مجلسي الكونغرس وثلاثة أرباع المجالس التشريعية في الولايات. وفيما حاول الديمقراطيون في الكونغرس تعديل الاستثناء في السنوات الأخيرة، باءت جهودهم بالفشل.

الولايات المتحدة المقسمة

وبدلاً من ذلك، أخذت بعض الدول الأمور على عاتقها إما من خلال تعديلات تسمح باستبعاد صراحة العبودية والسخرة كخيار عقابي وإما بأن تلغي الشروط من قانون الولاية تماماً.

لكن التقدم مع ذلك يسير ببطء. على سبيل المثال، على الرغم من اعتزاز ولاية فيرمونت بأنها أول ولاية تحظر العبودية في عام 1777، فإن سكانها صوتوا فقط لمراجعة التشريع المذكور آنفاً في عام 2022.

صوت أكثر من 89% بـ"نعم" يوم الثلاثاء على النص الذي يقضي بأن "العبودية والسخرة بأي شكل من الأشكال محظورة".

وبالمثل، يبدو أن غالبية الناخبين في ولايات تينيسي وألاباما وأوريغون وافقوا على مراجعة دساتيرهم ولكن بدرجات متفاوتة من التأييد وانخفاض الإقبال بشكل عام.

أكثر من 5 ملايين شخص يشكلون السكان المؤهلين للتصويت في ولاية تينيسي، لكن تقريباً خمسهم فقط أدلوا بأصواتهم. من بين ذلك، تظهر النتائج حالياً أن نحو 80% صوتوا لصالح التعديل "لحظر دائم" للعبودية والسخرة، وصوت نحو 20% ضدها.

في غضون ذلك، تشير النتائج الحالية في ولاية ألاباما إلى أن نحو77% من الناخبين أيدوا التغيير فيما لم يؤيده 23%. وقد تمرر ولاية أوريغون التعديل بفارق ضئيل إذ صوت 54% بـ"نعم" و 46 صوتوا بـ"لا".

ولكن، يبدو أن لويزيانا مستعدة لكسر نمط "نعم" لأن غالبية سكانها، نحو 60%، يصوتون حتى الآن بـ"لا" على التعديلات.

في حين أن هذه النتائج قد تستمر في التغيير إذ يّكشف عن مزيد من النتائج على مدار اليوم، فإن الرسالة واضحة: لا تزال الولايات الأمريكية منقسمة بشأن قضية العبودية.

تعديلات رمزية

الولايات الخمس هي الأخيرة في مسار القضاء على العبودية عقوبة، خلف نبراسكا وأوتاوا إذ قرر الناخبون إزالة اللغة في الانتخابات العامة لعام 2020.

وبينما يجادل بعض المناصرين بأن التعديلات المقترحة ضرورية لتغيير نظام العدالة الجنائية، الذي يسمح بالتمييز والسجن الجماعي، يرفض البعض الآخر مجادلين بأن التعديلات رمزية إلى حد كبير وقد لا تؤدي إلى تغيير كبير.

وقال ممثل ولاية لويزيانا، آلان سيبو، إن "التأثير لن يكون مطلقاً. إنها في الأساس مجرد تعديلات رمزية. إنه يوضح ما هو بالفعل في الكتب، على الرغم من أنه يحتمل أن يكون أسوأ".

لكن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تينيسي، روميش أكبري، الذي أيد قرار الولاية، قال إنه إذا جرى تمرير التعديل فسيكون "خطوة نحو إصلاح عواقب استثناء العبودية".

مصدر:TRT عربي
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