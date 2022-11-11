أعلنت السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق مهربي هيروين باكستانيين، في أول عملية إعدام مرتبطة بالمخدرات منذ نحو ثلاث سنوات.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إنّه جرى إلقاء القبض على الرجلين "عند تهريبهما كمية من الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب إليهما".

وصدر بحقهما "صك شرعي يتضمن ثبوت إدانتهما بذلك والحكم بقتلهما، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه. وجرى تنفيذ حكم القتل في الجناة" الخميس بمنطقة الرياض.

وتعود آخر عملية إعدام لمهربي مخدرات إلى يناير/كانون الثاني 2020 وفقاً لإحصائية أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى بيانات وزارة الداخلية.

وتنفذ أجهزة الأمن السعودية عمليات موسعة لمكافحة المخدرات وإحباط عمليات تهريبها إلى داخل المملكة وتغلظ العقوبات على مرتكبي تلك الجرائم.