أنقذت فرق السواحل التركية 18 ألفاً و487 مهاجراً دفعتهم السلطات اليونانية إلى المياه الإقليمية التركية ببحر إيجة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وذكرت مصادر بخفر السواحل التركية لوكالة الأناضول الجمعة أن رحلات المهاجرين إلى أوروبا بحراً تشهد أحداثاً مأساوية إذ تضربهم فرق خفر السواحل اليونانية وتجبرهم على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

وأشارت إلى أن القوات اليونانية تعطل محرك قوارب المهاجرين وتتركهم وسط البحر بعد أن تدفعهم تجاه المياه التركية لتتقاذفهم الأمواج، ما يزيد من خطورة هذه الرحلات.

ولفتت المصادر إلى أن فرق خفر السواحل اليونانية تعتدي على المهاجرين بالضرب وتكبل أيديهم وتصادر مجوهراتهم ومقتنياتهم الثمينة.

وأوضحت أن طواقم خفر السواحل التركية تواصل مهامها على مدار الساعة لدرء الأخطار المحتملة في البحار وتعمل على عدم وقوع ضحايا بين المهاجرين.

وبينت أن فرق خفر السواحل التركية أنقذت 18487 مهاجراً غير نظامي دفعتهم السلطات اليونانية إلى المياه الإقليمية التركية في سواحل ولاية جناق قلعة وباليكسير وإزمير وآيدن وموغلا بين 1 يناير/كانون الثاني و31 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وفي الفترة نفسها ضبطت قيادة خفر السواحل 11541 مهاجراً في أثناء محاولتهم التوجه إلى أوروبا.

كما انتشلت الفرق التركية جثث 18 مهاجراً غير نظامي في بحر إيجة، بالإضافة إلى ذلك جرى تسليم 111 مهرباً للسلطات القضائية.