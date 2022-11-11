اختتمت الجمعة أعمال القمة التاسعة لمنظمة الدول التركية التي انعقدت بمدينة سمرقند في أوزبكستان تحت عنوان: "مرحلة جديدة من أجل الحضارة التركية: تنمية مشتركة نحو الرفاه".

وعين زعماء بلدان المنظمة التركية سفير قرغيزيا لدى أنقرة قوبانيتش بيك عمر علييف أميناً عاماً للمنظمة خلفاً لـ"بغداد أمرييف".

وحضر القمة رؤساء تركيا رجب طيب أردوغان وأوزبكستان شوكت ميرضيايف وأذربيجان إلهام علييف وكازاخستان قاسم جومرت توكاييف وقرغيزيا صدر جباروف.

كما حضر القمة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان كدولة مراقبة مع تركمانستان التي مثلها رئيس مصالح الشعب في البرلمان الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف.

وسيتولى قوبانيتش بيك عمر علييف مهامه من خلفه أمرييف خلال حفل تسليم يقام في مكتب الأمانة العامة للمنظمة بإسطنبول يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويذكر أن الدبلوماسي القرغيزي قوبانيتش بيك عمر علييف عمل سفيراً لبلاده لدى بيلاروسيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وإسرائيل.

"عازمون على الارتقاء بعلاقاتنا"

وفي كلمة ألقاها خلال القمة اليوم الجمعة أكد رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف عزم بلاده رفع مستوى العلاقات وتعزيز التعاون مع منظمة الدول التركية.

وأفاد توكاييف بأنّ كازاخستان تعد موطن الأجداد للأتراك حول العالم، ومن أجل هذا تولي أهمية خاصة لتطوير علاقاتها مع الدول التركية.

وشدد على أهمية لعب المنظمة التركية دوراً هاماً على الساحة الدولية في المستقبل، لا سيما بعد الأزمة الجيو-اقتصادية التي تسببت بانهيار نظام سلاسل التوريد وأزمة في اقتصادات أوراسيا.

واقترح توكاييف على الدول التركية إنشاء مركز للرقمنة في عاصمة بلاده آستانا لتأمين حلول تجارية وموارد للمياه وأمن المعلومات وغيرها.

كما دعا الدول التركية لتطوير الاقتصاد الأخضر مقترحاً إنشاء "المجلس التركي للتمويل الأخضر".

ورأى توكاييف ضرورة أن تعزز الدول التركية التبادل العلمي والتقني والأكاديمي والاهتمام باللغة التركية وتعريف الأبناء بالتاريخ، داعياً لتقييم مقترح سابق بإنشاء شبكة جامعات الدول التركية في عام 2023.

إشادة بالدور التركي

ومن جانبه تقدم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالشكر لتركيا على وساطتها الناجحة لإنشاء ممر الحبوب من أوكرانيا إلى العالم.

وأشار إلى أن تركيا أنجزت وساطة ناجحة لمنع أزمة غذاء عالمية، محذراً من أن حدوث أزمة غذائية سيؤدي إلى موجات هجرة جديدة تتأثر بها المجر.

ولفت إلى أن تركيا تلعب دوراً مهماً في إمدادات الطاقة إلى المجر، وقال: "المجر تدفع بالفعل ثمناً باهظاً من حيث إمدادات الطاقة ويعتمد أمنها في التوريد على خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي يمر عبر تركيا، وهو الخط الوحيد الذي يعمل بكامل طاقته باتجاه الشرق والغرب".

وأضاف أوربان أن المجر تريد أيضاً جلب الغاز الطبيعي والكهرباء الخضراء من أذربيجان في إطار التعاون مع باكو وجورجيا ورومانيا.

وأعرب عن امتنانه لأعضاء منظمة الدول التركية جراء التصريحات والخطوات التي اتخذوها لضمان السلام، قائلاً: "بلادنا تدعم بالكامل عمل منظمة الدول التركية وستعمل على تنفيذ الرؤية التركية بنجاح في السنوات العشر القادمة".

وأكد أن المجر ستصبح عضواً في صندوق الاستثمار التركي المزمع إنشاؤه، معرباً عن شكره لدول أعضاء المنظمة على قرارها إنشاء معهد الوقاية من الجفاف في المجر.

وبيّن أن منظمة الدول التركية تعتبر منتدى للسلام فيما يتعلق بالحرب الروسية-الأوكرانية، مضيفاً: "الحرب أثرت بشكل مباشر على المجر وأكثر من مليون لاجئ جاءوا إلى البلاد، والتضخم وأسعار المنتجات الغذائية والطاقة ارتفعت بشكل مفرط".

وتأسست منظمة الدول التركية (المجلس التركي سابقاً) في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، والمجر وتركمانستان بصفة مراقب.

وتهدف المنظمة (مقرها إسطنبول) إلى تطوير تعاون الدول التركية في مجالات كالتعليم والتجارة.

وفي وقت سابق اليوم أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو نيل جمهورية شمال قبرص صفة مراقب بمنظمة الدول التركية.

ونشر جاوش أوغلو تغريدة على تويتر مرفقة بصورة للقمة التاسعة لمنظمة الدول التركية التي استضافتها مدينة سمرقند في أوزبكستان.