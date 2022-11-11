سياسة
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الاستثمارات الدولية المباشرة تصل إلى 9.3 مليار دولار بتركيا خلال 9 أشهر
قال مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية إن قيمة الاستثمارات الدولية المباشرة التي دخلت البلاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت نحو 9.3 مليار دولار.
الاستثمارات الدولية المباشرة تصل إلى 9.3 مليار دولار بتركيا خلال 9 أشهر
بلغت قيمة الاستثمارات الدولية المباشرة التي دخلت تركيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 9.3 مليار دولار / صورة: Reuters
11 نوفمبر 2022

بلغت قيمة الاستثمارات الدولية المباشرة التي دخلت تركيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 9.3 مليار دولار.

وأوضح مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية في بيان الجمعة أن قيمة الاستثمارات الدولية المباشرة التي دخلت تركيا من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2022 بلغت 9 مليارات و282 مليون دولار.

وذكر البيان أن إجمالي قيمة الاستثمارات الدولية المباشرة في تركيا خلال الأشهر الـ12 الأخيرة تجاوز 12.8 مليار دولار.

وعلى صعيد الدول الأكثر استثماراً في تركيا احتلت إسبانيا المرتبة الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وجاءت سويسرا في المركز الثاني بـ636 مليون دولار تلتها هولندا بـ601 مليون دولار.

وعلى صعيد القطاعات الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية احتل قطاع التمويل والتأمين المركز الأول، تلته الصناعات التحويلية ثم تجارة التجزئة والجملة.

وكانت قيمة الاستثمارات الدولية المباشرة التي دخلت تركيا بلغت خلال العام الماضي 14 مليار دولار بزيادة وصلت إلى 79% مقارنة بعام 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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